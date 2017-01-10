Киев в снежном плену. Кличко в плену собственных обещаний

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Несмотря на сообщения из городской администрации, напоминающие сводки с фронта, киевляне не наблюдали снегоуборочные машины на улицах города.

Похоронены под снегом

Был уже в Киеве один "космический руководитель", который считал, что снег должен убирать тот, кто его разбросал, и вообще, весной снег сам растает, вот и нечего переживать по поводу его уборки.

Еще одному руководителю городской администрации столицы снегопад фактически стоил карьеры. Когда в марте 2013 года на столицу обрушился аномальный снегопад, тогдашний глава КГГА Александр Попов уехал смотреть футбол в Польшу. И некто лидер партии "УДАР" обвинил Попова в преступном бездействии и потребовал его отставки. А еще президент Янукович лично был виноват в том, что Попов неспособен почистить снег. Ну а активисты всех мастей и пошибов исписали соцсети "зрадой".

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Минуло почти четыре года, и Кличко, похоже подзабыл, что теперь именно на нем лежит "ответственность за управление большой столицей, за безопасность и жизнь ее жителей" и уехал отдыхать в Австрию, хотя Киев утопал в снегу.

Удар на себя принял заместитель отдыхающего мэра. Петр Пантелеев, оправдываясь перед киевлянами за занесенные снегом дороги, рассказал, что на улицах города круглосуточно работает около 600 единиц снегоуборочной техники, однако "ситуацию сильно осложняет мороз, соль при таких температурах не так эффективна".

Стоит отметить, что такое количество снегоуборочной техники для Киева — ничтожно мало. Например, в Минске, на который также обрушился снегопад, над расчисткой города трудилось 417 единиц техники, и затруднений в дорожной обстановке не было. Вот только площадь столицы Белоруссии почти в три раза меньше площади Киева.

Однако снегопад при сильном морозе вряд ли можно назвать аномалией для наших широт. Но советник градоначальника по по благоустройству Дмитрий Белоцерковец считает иначе.

"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. На вопрос почему дороги не максимально очищены от снега, как весь зимний и осенний период до этого, разъясняю, когда осадки выпадают при таких низких температурах (-17), то соль по своим свойствам практически не действует, сам факт выпадение осадков при такой температуре уже является редкостью", — написал Белоцерковец на своей странице в Facedook.

Ночная проверка

Отдохнувший мэр вернулся в Киев, и в ночь с 8 на 9 января решил без предупреждения проверить, как работает коммунальная техника на уборке дорог от снега. Работающую ночью снегоуборочную технику мэр увидел, но, похоже, не в том количестве, в котором ожидал. И тут же выдал несколько ценных указаний: работа должна быть более слаженной, ночных бригад должно быть больше, а киевляне должны учесть действительно сложные погодные условия.

Видео о ночной инспекции незамедлительно попало в сеть.

"Я проверил, как работают городские службы по уборке снега. Понятно, что такие снегопады — это стихия! И мы видим, что происходит в разных регионах Украины — проблемы с уборкой снега, заблокированы дороги", — сказал мэр Киева.

Уже утром, 9 января, мэр провел совещание с главами районов, руководством "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевтранспарксервиса" и районных ДЭУ. Кличко поручил коммунальщикам за сутки расчистить город от снега, чтобы с началом рабочей недели не произошло коллапса.

Согласно сообщению КГГА, сотрудники "Киевавтодора" 9 января привлекли к процессу очистки дорог более 270 единиц снегоуборочной техники и более 60 бригад ручной уборки. Последние вручную расчищали остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам.

Снег стой, раз-два

Ход выполнения распоряжения мэра каждый может проверить на специальном сайте, разрекламированном мэрией – это GPS-мониторинг работы снегоуборочной техники. Согласно его данным, центральную часть столицы 9 января расчищали очень активно. А вот на левобережье на 18:00 находилось лишь 6 машин – по одной на Троещине, в районе Гидропарка и на Бажана, три – на Броварском проспекте. Причем в пяти из них, судя по навигатору, скорость 0 км в час.

К вечеру 9 января городские власти отчитались, что основные магистрали столицы "практически очищены от снега", правда киевляне этого "практически не заметили" — дворы и улицы столицы завалены снегом. Так что коммунальщики не очень то и слушаются Кличко

Во вторник 10 января, в первый полноценный рабочий день, в столице вновь пошел снег. Коллапса, конечно, не наблюдается, но Киев мало напоминает действительно европейскую столицу.