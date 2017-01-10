Аномальные морозы и снегопады бушуют в Европе

РИА Новости Украина

От переохлаждения в различных европейских городах за последние несколько дней, по данным СМИ, погибли как минимум 40 человек, большинство из них – бездомные и мигранты.

Смертельные морозы

Погода в Польше в конце прошлой недели приблизилась к температурному рекорду страны — минус 41 градусу. В результате резкого похолодания, во время которого столбики термометров опустились ниже 30 градусов, скончались несколько десятков человек, общее число погибших с начала ноября достигло 71 человека. Жителей страны призывают быть бдительными, обращать внимание на бездомных, пожилых и одиноких людей, в случае необходимости обращаться за помощью, сообщают РИА Новости.

В некоторых городах страны, в том числе в Кракове, Кельцах и Варшаве выпущено специальное предупреждение в связи с превышением норм загрязнения воздуха, в частности, из-за печного отопления, сжигания угля и мусора. Эксперты отмечают, что смог наиболее опасен для жителей страны в морозную и безветренную погоду, детей и пожилых людей попросили без острой необходимости не покидать свои дома. По прогнозам, угроза сохранится как минимум до среды.

REUTERS Ognen Teofilovski Бездомный в Македонии

Власти Италии готовы ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде южных областей страны в связи с огромным ущербом, который был нанесен местным сельхозпроизводителям в результате рекордно низких температур и обильных снегопадов, обрушившихся в последние дни на Апеннины. "Мы готовы объявить режим стихийного бедствия, как только об этом запросят заинтересованные регионы. Необходимо как можно скорее произвести оценку причиненного ущерба и задействовать все возможные инструменты для поддержки пострадавших хозяйств", — заявил в понедельник вечером глава Минсельхоза Италии Маурицио Мартина.

По данным крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, особенно серьезный урон непогода нанесла сельхозпроизводителям южных регионов страны — Апулии, Сицилии, Калабрии, а также столичной области Лацио.

Так, в Апулии неожиданные заморозки и снегопады погубили примерно 70% урожая овощных культур, под угрозой оказались многие тепличные хозяйства, из-за сильных снежных заносов на дорогах фермеры вынуждены выливать тысячи литров свежего молока, в ряде хозяйств начался падеж скота.

Не менее драматичная ситуация сложилась сейчас на Сицилии, где тысячи гектаров сельхозугодий оказались уничтожены морозами, а ущерб от неожиданных холодов в агросекторе области оценивается уже в несколько миллионов евро.

По информации областного отделения Coldiretti Калабрии, таких низких температур в этой южной области не было уже более 50 лет. В результате оказалась уничтожена значительная часть урожая цитрусовых, а также сотни гектаров посадок кабачков, лука, фасоли и других овощей.

Аналогичная ситуация сложилась в Лацио, где счет убытков, понесенных сельхозпроизводителями, также уже идет на миллионы евро. Особенно тяжелое положение отмечается в тех районах столичной области, которые пострадали в результате сильных землетрясений летом-осенью минувшего года.

Волна непогоды с рекордно низкими температурами и обильными снегопадами обрушилась на Италию в последние четыре дня. По данным римской газеты Il Messaggero, жертвами небывалых холодов на Апеннинах уже стали девять человек, которые погибли от переохлаждения.

В Сербии пятый день продолжаются заморозки, и республиканское управление гидрометеорологии предупреждает о низких по местным меркам температурах, до минус 22 градусов. Официально сообщается об одном погибшем от холода гражданине – жителе города Вранье. Режим чрезвычайной ситуации из-за холодов и снега провозглашен в 11 муниципалитетах на западе, юго-западе и юге страны.

Наиболее сложная ситуация сохраняется на Пештерском плоскогорье на юго-западе Сербии, где, по последним данным, остаются отрезаны снегом 50 сел, около 2 тысяч человек. Представитель Сектора по ЧС МВД Зоран Милованович уточнил во вторник, что предстоит расчистить еще около 750 километров дорог, чтобы разблокировать села. Всего МВД сообщает о 120 эвакуированных гражданах на территории страны и 70 извлеченных из снежных заносов автомобилях.

Действует запрет на движение всех судов по рекам Дунай, Сава, Тиса из-за льда. Замерзла также Большая Морава. По данным синоптиков, потепление ожидается со среды.

Смертоносный снегопад

Греческие школьники получили дополнительные каникулы из-за холодов, установившихся в стране в последние дни, — во вторник занятия отменены во всех школах Греции.

Антициклон "Ариадна" в пятницу принес из Сибири небывалые для Греции морозы и снегопады, в некоторых регионах введено чрезвычайное положение. В понедельник метеорологи предупредили о новом ухудшении погоды и снегопадах по всей стране. Сильный снегопад прошел в Афинах.

REUTERS Alkis Konstantinidis Снегопад в Греции

Власти столичного региона Аттика, учитывая ситуацию, объявили, что во вторник будут закрыты все школы. Решение распространяется и на частные школы с некоторыми исключениями. Не будут работать и детские сады.

Школы в Греции, как и большинство домов, не рассчитаны на холодную погоду.

Из-за снегопада и гололеда закрыто движение на многих дорогах в Аттике, на некоторых магистралях движение разрешено лишь с цепями противоскольжения.

Снегопады продлятся до четверга.

Снегопад практически не сказался на работе Афинского международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса. С вечера, когда начался снегопад, задержки рейсов были лишь в Стамбул и в Салоники.

Восьмого января из-за снега был закрыт аэропорт города Ханья на Крите, но сейчас он работает в нормальном режиме.

Погода в Германии остается морозной, на юго-западе страны продолжаются сильные снегопады, которые к середине текущей недели охватят и восточные регионы.

Как сообщило немецкое метеобюро DWD, в ближайшие дни в связи с приходом нового циклона порывы ветра на немецком побережье Балтийского и Северного моря могут вновь достичь пиковых значений. Ураганный вечер ожидается и в баварских Альпах. Служба предупреждения лавин в Мюнхене заявила во вторник о сохраняющейся угрозе схода снегов, присвоив ей третий уровень (значительная). Температура в Германии сохранится в пределах от минус трех до минус 10 градусов мороза.

На прошлой неделе ураган "Аксель" вызвал частичное обрушение набережных и сильнейшее с 2006 года наводнение на немецком побережье Балтийского моря. Под водой оказались десятки автомобилей, подвалы жилых домов в прибрежных городах Любек, Фленсбург, Киль и Штральзунд были затоплены. На островах Рюген и Узедом ураган нанес значительный ущерб, части прибрежной косы ушли под воду, также поврежден старейший морской мост Албек (Ahlbeck). Власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания выделили 25 миллионов евро для борьбы с последствиями бедствия. Восстановительные работы были осложнены необычно сильными морозами, которые установились в Германии в конце прошлой недели – до минус 25 градусов. Однако немецкие метеорологи сообщают, что таких сильных заморозков в ближайшее время не ожидается.

По данным государственной метеорологической службы, в 20 провинциях Испании во вторник объявлен желтый или оранжевый уровень опасности в связи с погодными условиями. В частности, сильные снегопады ожидаются в Наварре, Уэске и Лериде, где в отдельных районах может выпасть до 20 сантиметров снега.

Продолжавшийся с субботы до понедельника сильный снегопад в Стамбуле парализовал жизнь в мегаполисе. Уровень снега в некоторых районах достиг 130 сантиметров. В аэропортах города было отменено за три дня более 1,5 тысячи авиарейсов, в том числе в российские аэропорты. Периодически объявлялось о полном прекращении на несколько часов выполнения внутренних рейсов турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines, а международные вылеты осуществлялись с большими задержками.

REUTERS Osman Orsal Погода в Стамбуле, Турция

Несмотря на прекращение снегопада во вторник, движение транспорта в мегаполисе до сих пор сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Власти Стамбула объявили о сокращении рабочего дня для госслужащих до 15.30, с целью облегчить ситуацию на улицах мегаполиса в час пик. Пролив Босфор был закрыт для судоходства.

Снегопад в Стамбуле привел к отмене занятий во всех школах города и ряде университетов. Занятия в школах во вторник отменены также в провинциях Эдирне, Чанаккале, Ялова, Балыкесир на северо-западе Турции.

В Великобритании в конце недели ожидается резкое похолодание и снегопад в некоторых регионах страны. В частности, по прогнозам британской метеослужбы, холодный воздушный фронт в эту среду достигнет Шотландии и Северной Ирландии, что приведет к похолоданию уже в четверг. В результате снижения температуры, которая в настоящее время держится выше средней для января, дожди могут превратиться в снегопад, также ожидается усиление ветра, предупреждают метеорологи.

В Чехии с утра вторника температура воздуха в пределах минус трех — минус восьми градусов, в горах опускается до минус 15. Снегопада нет, большинство дорог покрыто химическими реагентами или технической солью, поэтому автомобильное движение, в целом, нормальное. Но полиция рекомендует водителям быть осторожными, не везде ледовое покрытие растаяло от химреагентов, особенно это касается дорог, ведущих в горы. В крупных городах на дорогах мокрая жижа, под которой местами сохраняется наледь, все это постепенно удаляется машинами-очистителями.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на среду ожидается возвращение сильных морозов. Температура ночью упадет местами до минус 17 — минус 20. В среду днем вероятно повышение температуры до 5 – 8 градусов ниже нуля. Уже во вторник к вечеру может начаться снегопад.

Полиция все последние дни усиленно контролирует места возможного местонахождения бездомных, чтобы перевести их в подготовленные центры размещения, где есть возможность для ночлега и питания. В течение четверга-воскресенья в Чехии погибли от сильных морозов шесть человек, из них пятеро – бездомные.