Соцсети о непогоде: власть проходит тестирование снегом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Рождественское похолодание и обильные снегопады натворили немало бед по всей Украине. Из-за непогоды до сих пор весьма проблематично передвигаться по дорогам Одесской и Николаевской областей. Одно радует: прогнозы синоптиков.

В Укргидрометцентре уверяют, что самый сложный погодный период в уже прошел и в ближайшее время морозы, ставшие причиной нескольких смертей, постепенно покинут Украину.

Снегопады изрядно попортили выходные многим украинцам, однако есть и приятные моменты. Согласно сообщениям в соцсетях улицы больших городов в этом году чистят, и чистят весьма неплохо. Даже столичные жители не особо жалуются. Как всегда есть в соцсетях и особые мнения: "А я не хочу, чтобы их чистили. Мне нравится, когда вокруг все белым-бело… Чтобы зимой мы больше отдыхали, общались, не бежали никуда, не торопились, обсуждали планы, идеи, собирали свои проекты, рождали свои мечты".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook