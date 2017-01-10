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Соцсети о непогоде: власть проходит тестирование снегом

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Украина в снежном плену - испытание власти (82)

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Вполне традиционные зимние снегопады и мороз стали причиной не менее традиционного инфраструктурного коллапса на дорогах Украины. Изменилась ли ситуация к лучшему в новом 2017 году? Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
Подол в снегу
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Рождественское похолодание и обильные снегопады натворили немало бед по всей Украине. Из-за непогоды до сих пор весьма проблематично передвигаться по дорогам Одесской и Николаевской областей. Одно радует: прогнозы синоптиков. 

В Укргидрометцентре уверяют, что самый сложный погодный период в уже прошел и в ближайшее время морозы, ставшие причиной нескольких смертей, постепенно покинут Украину.  

Снегопады изрядно попортили выходные многим украинцам, однако есть и приятные моменты. Согласно сообщениям в соцсетях улицы больших городов в этом году чистят, и чистят весьма неплохо. Даже столичные жители не особо жалуются. Как всегда есть в соцсетях и особые мнения: "А я не хочу, чтобы их чистили. Мне нравится, когда вокруг все белым-бело… Чтобы зимой мы больше отдыхали, общались, не бежали никуда, не торопились, обсуждали планы, идеи, собирали свои проекты, рождали свои мечты". 

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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