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Зима в Украине: работают 3,5 тыс пунктов обогрева

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Украина в снежном плену - испытание власти (84)

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    Пункты обогрева в Украине

    Бездомные граждане, а также люди, которые по каким-то причинам оказались на улице, могут спрятаться от непогоды, получить первую необходимую медицинскую помощь, погреться и подкрепиться в одном из пунктов обогрева, которых в Украине функционирует более 3,5 тысяч. В пунктах обогрева предоставляется еда, горячие напитки. 

    Также работают мобильные группы, раздавая прямо на улицах горячую пищу и чай.

    Последние несколько дней в Украине значительно ухудшились погодные условия. Также и в Европе бушуют снегопады и аномальные морозы. Там больше всего страдают бездомные люди и мигранты.

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