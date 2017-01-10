Фотоитоги 10 января: разрушенный памятник полякам, снегопады в Стамбуле, "Золотой глобус"

Во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. Полиция завела дело по факту повреждения памятника и выясняет, когда и кем совершен акт вандализма.

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Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

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