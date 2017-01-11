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Прорыв трубы в Одессе: транспорт плывет по залитой водой улице

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ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (64)

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    В Одессе в разгар непогоды на улице Варнецкой произошел масштабный прорыв трубы, в результате которого улица в буквальном смысле превратилась в реку, по которой пытаются "проплывать" автомобили.

    Местные жители шутят в соцсетях, что завтра придут на место прорыва трубы кататься на коньках.

    Напомним, в среду пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что в связи с ухудшением погодных условий движение на ряде дорог государственного и местного значения в Одесской области запрещено.

    В пресс-службе отметили, что работы по очистке дорог от снега продолжаются.

    Смотрите также: Состояние киевских дорог и тротуаров во время снегопада

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