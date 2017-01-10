Из-за непогоды в Одесской области ограничат движение транспорта

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. На юге Одесской области в связи с ухудшением погодных условий вводится запрет на передвижение транспорта по всем дорогам, сообщает Одесский областной совет.

Запрет вводится в связи с прогнозом метеоцентра Черного и Азовского морей об ухудшении погодных условий в ночь на 11 января.

"В частности, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, как следствие – гололедица, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому принято решение о перекрытии дорожного движения в девяти южных районах с полуночи до 9.00 11 января", — цитирует УНИАН облсовет.

Так же частично будет перекрыто движение в Овидиопольском, Беляевском и Лиманском районах. Не исключено, что запрет будет продлен и в среду.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

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