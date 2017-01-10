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Общественный транспорт в Киеве с заснеженными салонами

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    В соцсетях повились фотографии киевского коммунального транспорта, в котором отсутствует отопление, а в салоне буквально лежит снег.

    Пассажиры троллейбуса №11 в Киеве жалуются на снег в салоне. Фотодоказательства очевидцы выложили в группе "Типичный Киевпасстранс" ВКонтакте. На фотографиях видно, что снег лежит не только на полу, но и на пассажирских сиденьях троллейбуса.

    Немного спустя в этой же группе появились фотографии киевского трамвая, курсирующего по маршруту №17, с идентичной проблемой  – снегом в салоне.

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