Общественный транспорт в Киеве с заснеженными салонами

В соцсетях повились фотографии киевского коммунального транспорта, в котором отсутствует отопление, а в салоне буквально лежит снег.

Пассажиры троллейбуса №11 в Киеве жалуются на снег в салоне. Фотодоказательства очевидцы выложили в группе "Типичный Киевпасстранс" ВКонтакте. На фотографиях видно, что снег лежит не только на полу, но и на пассажирских сиденьях троллейбуса.

Немного спустя в этой же группе появились фотографии киевского трамвая, курсирующего по маршруту №17, с идентичной проблемой – снегом в салоне.