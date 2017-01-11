Рада ошибочно ликвидировала налоговую милицию - нардеп

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Раздел "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, сообщила народный депутат Татьяна Острикова ("Самопомич").

"Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона!" — написала парламентарий на своей странице в Facebook.

"Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, вероятность принятия которого этим составом Рады близка к нулю. То есть никогда. Так и голосовалось при этом условии. Однако, в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли. И получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII — 2 "Налоговая милиция" вступил в силу", — добавила она.

По словам Остриковой, налоговая милиция де-факто не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы.

Нардеп отметила, что из сложившейся ситуации можно выйти двумя путями: получить определенное разъяснение, что это техническая ошибка, или внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта.

"Но есть и третий вариант (…) надо использовать момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции", — заключила депутат.

Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.