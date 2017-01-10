Налоговые нововведения 2017 в теории и на практике

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В январе 2017-го года в Украине вступают в силу новые законы, некоторые из них отменяют льготы, другие – предусматривают повышение зарплат.

В тоже время решение властей заставить предпринимателей платить единый социальный взнос даже при отсутствии прибыли вызвало массовое закрытие ФЛП. С 1 января 2017-го года отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут платить ЕСВ 704 гривен в месяц.

Недавно на портале государственных услуг iGov запустили функцию прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя онлайн. Это дает возможность не идти к регистратору.

Главные налоговые и другие изменения для бизнеса в 2017-ом году прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

Назовите пять пунктов, которые вы считает хорошей новостью?

— Наверное, у нас в этом году не произошло существенного повышения ставок, то есть то, что будет касаться непосредственно всех граждан Украины, в том числе, и налогов по заработной плате. Из позитивного – изменения в систему администрирования. Я об этом буду говорить более подробно, но это очень позитивные шаги. Позитивные шаги в процедуре бюджетного возмещения НДС. Очень много хороших, позитивных изменений для предпринимателей, которые находятся на общей системе налогообложения. В целом, я думаю, что не произошло повышения налогов и упростились административные процедуры. Поэтому в целом могу охарактеризовать данные изменения как позитивные.

Вы говорите, не происходит повышения налогов. А то, что связано с повышением минималки до 3200 гривен? Как это отразится?

— Палка о двух концах. Я разделила себе этот вопрос на граждан Украины и предпринимателей. Если мы говорим с точки зрения граждан, то повышение минимальной заработной платы – это, наверное, неплохо, то есть люди будут больше получать на руки. Могу сказать, что не произошло увеличения ставок по другим налогам, также и по зарплате. Это тоже с точки зрения граждан Украины хорошо. Произошло повышение ставок по акцизам, по спирту, коньяку, по табачке. Это отразится на гражданах Украины, потому что выпить теперь будет стоить дороже.

Как это отразится на цене?

— По спиртовым — на 20%, по коньяку — порядка 17%, по сигаретам – на 40%, то есть акциз – это не полная стоимость товара. Безусловно, мы это ощутим. Это группа товаров, которая не полезная для здоровья, поэтому я достаточно спокойно отношусь к этим повышениям. С другой стороны, повысились ренты за радиочастотные ресурсы, это ляжет в себестоимость, они у нас могут немножечко могут подорожать. Вместе с тем, из позитивного, несмотря на то, что у нас повысилась минимальная заработная плата официальная, у нас есть часть налоговых сборов, которые зависимы или привязаны к минимальной заработной плате. При этом в законодательство внесены нормы, которые вносят понятие 50% от минимальной заработной платы, то есть фактически повышение минималки произошло почти в два раза до 3200, а сборы такие как налог на имущество, сбор на парковку, транспортный налог – они все останутся на том же уровне, потому что тут ввели понятие 50% ставки от минимальной заработной платы, то есть новости позитивные. Это если говорить о гражданах Украины. Кроме того, то, о чем редко говорят, это изменения непосредственно в налог на доходы физических лиц. Это тоже касается всех граждан Украины.

Из позитивного также хочу отметить, что начиная с 1 января 2017-го года, если банк простил ипотечное кредитование до момента окончания срока исковой давности, это считается доходом физического лица, с которого он должен заплатить подоходный налог. Данное законодательство предполагает рассрочку на три года по таким упрощенным кредитам. Еще один позитивный момент – это если благотворительная организация или работодатель предоставляют в каком-либо размере помощь на лечение, то расширено количество лиц, которые могут получить такую помощь необлагаемую, то есть это не только я как работник предприятия, например, или мне благотворительная организация дала, но также все члены моей семьи первой степени родства – дети, мужья, жены и т.д. Еще один позитивный момент – это то, что более благоприятные условия для получения высшего образования, то есть у нас не будут подлежать налогообложению оплата на ВУЗы и технические заведения отечественные, то есть речь идет только об украинских, независимо от того, являюсь я сотрудником предприятия или нет, то есть если за меня заплатили. Единственное, что есть ограничения – 9600 в месяц, это ограничение привязано к минимальной заработной плате.

То есть можно надеяться, что стоимость снизится?

— Нет. Это будет по-другому работать механизм. Любой гражданин по окончанию 2017-го года может подать декларацию. В декларации он покажет, то есть он говорит о двух вопросах. С одной стороны, за вас кто-то платит. Это не будет считаться вашим доходом и не надо уплачивать НДФЛ. Если вы заплатили самостоятельно за вашего ребенка, вы имеете право подать декларацию по результатам 2017-го года и показать суму, которую вы потратили на высшее образование. Вы понимаете, какая сума НДФЛ была удержана вашими работодателями или налоговыми агентами в течении года. И суму этого НДФЛ вы можете уменьшить на суму, потраченную вами на такое образование. То есть по результатам 2017-го года можно вплоть до того, что полностью вернуть себе НДФЛ, уплаченный в бюджет. Я призываю граждан Украины собирать все подтверждающие документы по осуществлению такой оплаты.

Что вам не нравится в изменениях в налоговое законодательство?

— Категорически – это то, что не передали администрирование в Минфин, но я объясню попозже, какие есть объективные причины для этого, и это некие пертурбации все, что касается упрощенной системы налогообложения и совсем малого бизнеса. Здесь многие оказались под ударом. По физическим лицам – предпринимателям независимо от того, ведут они деятельность или нет, законопроектом 5130 было установлено, что при любых обстоятельствах уплачивается ЕСВ, который в связи с повышением минимальной заработной платы 22% составляет теперь 704 гривны в месяц. Сумма большая, поэтому предприниматели ринулись закрываться. За последнюю неделю декабря 2016-го года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей. Это данные по Украине. Всего у нас их порядка двух миллионов. Это очень большая сумма и получилось, что мы не готовы с точки зрения администрирования этих процедур. Они у нас достаточно упрощены сами по себе, особенно, если говорить про периферию. Процедура проходит достаточно просто, даже если требуют и просят предоставить какие-то первичные документы, дело аудита и контролирующего органа, то все проходит быстро. В Киеве и крупных городах всегда были проблемы, которые были связаны, во-первых, с очередью попасть в отдел аудита для того, чтобы перепровериться, а за последнюю неделю мы столкнулись еще и с техническими проблемами.

Соотношение ФЛП, которые работают и не работают?

— Я думаю, что порядка 30-40% — это спящие СПД и здесь с точки зрения администрирования теперь уже в позитивную сторону. Глава налогового комитета, несмотря на то, что в ВР во втором чтении голосовали против передачи баз данных в Минфин, настояли дополнительно на норме, которая была принята и уже подписана президентом в отношении того, что Кабмином будет поручено до 1 июня 2017 года провести аудит баз данных всех информационных систем, которые администрируются ГФС. Почему не передали базы данных? Потому что стало понятно, что Минфин к этому не готово. То есть, во-первых, не проведена инвентаризация, то есть эта точка отсчета непонятно, в каком она состоянии. Нам понятно, что она в нехорошем состоянии, я имею в виду все информационные системы администрирования баз данных. Об этом свидетельствует и перебои администрирования НДС и сейчас очень яркий пример – это закрытие СПД.

Министерство финансов не готово?

— Здесь надо отдать должное главе налогового комитета Нине Южаниной. Это была ее идея полтора года назад забрать эти базы данных и передать на независимую организацию. Непонятно, что передавать. Во-вторых, есть мнение, что там определенный беспредел и беспорядок. Я думаю, что эта норма, о которой я сказала, то есть проведение аудита баз данных и информационных ресурсов, что используются контролирующим органом, плюс еще Кабмину поручено до 1 июля "определить порядок контроля, в том числе мониторинга Минфином и администрирования контролирующими органами баз данных". Это скрытый путь все равно это сделать. Будет инвентаризация, будет постановление Кабмина, которым все равно Минфину поручат контролировать и мониторить работу ГФС в части администрирования баз данных.

Самих фискалов заставят навести там порядок?

— Это касается каких-то вопросов, каких-то нет. Все, что касается ФЛП. Отрицательная сторона здесь – повышение минималки влечет за собой повышение платы ЕСВ. Например, первая группа упрощенной системы налогообложения уплачивали совокупно единого налога и ЕСВ вместе за год, например, за 2016-й год 5451. В 2017-ом году им уже придется заплатить 6144, то есть где-то на 700 гривен для первой группы и ЕСВ, и единый обойдутся теперь дороже. Основной удар был по второй группе. Вторая группа совокупно единый налог и ЕСВ в 2017-м году ей надо будет заплатить 16128, то есть на девять тысяч больше. Третья группа – для нее увеличится ЕСВ – тоже 704 гривны в месяц. Четвертая группа – сельхозпроизводители, для нее тоже на 15% поднимаются ставки для создания так называемого аграрного фонда.

Мы не закончили с позитивными и негативными моментами…

— Как Кличко будет проверять зарегистрированных и незарегистрированных граждан? Механизм как таковой еще не опубликован. Мы располагаем только информацией, что это собираются делать ежеквартально и стартовать будут с весны 2017-го года, то есть какие последствия и для бизнеса, и для граждан Украины? Здесь и то, и то будет работать. Первое – это выявление фактически проживающих в квартире и пересмотр коммунальных услуг, мы говорим про те квартиры, что без счетчиков, зависят от количества проживающих там людей. Второй момент – это сдача квартир в аренду, то есть уплата налогов физическими лицами и частными предпринимателями и, конечно, вопрос перевода, возможно, в нежилой фонд. Тенденция мне очень не нравится, так можно перевести всех СПД, кто зарегистрирован в квартире, мы имеем право осуществлять деятельность со своей квартиры, но только становится вопрос – а жилое это имущество или нежилое, чтобы не началась свистопляска с переводом.

Можете подробнее рассказать об арендаторах?

— Такие рейды будут осуществляется совместно с полицией. Каждый человек по Конституции имеет право проживать в любом городе, но при этом мы говорим о том, что необходима регистрация. Такая регистрация необходима для того, чтобы не уклонялись от налогов либо были правильно рассчитаны коммунальные платежи. У нас пенсий нет и очень многие люди обеспечивают свою старость за счет того, что они вкладывают деньги в квартиры и потом сдают посуточно, помесячно. Помесячно – это еще не худший вариант, а посуточно – представьте, что у вас сосед и соседская квартира, в которой посуточно кто-то зажигает. Этот бизнес чаще всего не легализирован, с доходов не уплачивается налог на доходы физических лиц, поэтому начинается такая борьба. Если огульно подвести итоги по упрощенке, то чтобы перейти к общей системе для ФЛП. Борьба с упрощенной системой налогообложения, как на мой взгляд, велась и будет вестись, потому что это требование МВФ, убирать в том виде упрощенку, в котором она у нас существует, как она используется в оптимизационных схемах, и при любых обстоятельствах это будет происходить. Сейчас мы видим повышение тарифов, то есть увеличение налоговой нагрузки, частичное введение кассовых аппаратов. На мой взгляд, эти все тенденции продолжаться будут. Мне печально, что изначально в законопроект, который мы сейчас обсуждаем, были внесены нормы, предполагающие смягченную систему налогообложения для частных предпринимателей, которые в законопроекте 3357 предполагалась как альтернативная модель упрощенной системы налогообложения, то есть мы не должны у граждан забирать упрощенку. Мы должны предоставить альтернативный механизм, позволяющий им самостоятельно зарабатывать. И поднятие зарплаты в 3200 может по-разному сыграть. Малый и средний бизнес может просто не потянуть такие сумы.

Многие эксперты говорят, что результат может бать противоположный тому, что ожидают чиновники?

— Когда у тебя штрафы по проверкам за зарплаты в конвертах достигают уже 150 тысяч гривен, то это вопрос серьезный. Трудоустройство на полставки будет преследоваться штрафами. Тут тенденция – борьба с тенью, борьба с упрощенной системой налогообложения, я считаю, что эти тенденции сохранятся. Из года в год, как вода камень точит, где-то будут сокращать, где-то будут ставки повышать, это будет. Если говорить о позитивном для частных предпринимателей, для малышей, которые на общей системе налогообложения, не на упрощенке, то здесь есть позитивные изменения, что касаются того, что в совокупный доход не включаются суммы уплаченного акциза, НДС. Также расширен перечень расходов, на которые будет уменьшаться доход частных предпринимателей на общей системе налогообложения. Сюда будут относиться суммы налогов, сборов, которые связаны с предпринимательской деятельностью, единый социальный взнос, уменьшение доходов будет происходить на платежи, уплаченные по получению различных лицензий, разрешений.

Что не будет включаться в состав расходной части?

— Это расходы, которые не связаны с хозяйственной деятельностью такого предпринимателя и расходы, связанные с приобретением основных фондов, потому что предполагается амортизация таких основных фондов. Это тоже очень интересное нововведение. То есть у нас на сегодняшний день частный предприниматель могут амортизировать таким простым прямолинейным методом. То есть это стоимость основного средства, разделенного на срок его полезного использования. Что нельзя будет амортизировать? Это амортизация по объектам жилой недвижимости, легковые и грузовые автомобили, земельные участки. Можно будет полностью отнести частным предпринимателям на общей системе налогообложения расходы по ремонту основных средств. Я считаю эти изменения, безусловно, позитивными, этого раньше не было, то есть налогооблагаемый доход частных предпринимателей в связи с этим должен уменьшиться.

Налоговые каникулы продлены, но с жесткими рамками?

— Налоговые каникулы у нас предполагают нулевую ставку по налогу на прибыль для юридических лиц. Для этого нужно соответствовать определенным критериям. Это либо должны быть вновь созданные предприятия, либо зарегистрированные до 2017-го года, либо те, которые до 2017 года были на упрощенной системе налогообложения. Очень важно, чтобы предприятие соответствовало таким критериям: общегодовой доход не превышал три миллиона гривен, те, которые перешли с упрощенной системы налогообложения или те, которые были более рано открыты, у них оборот годовой не превышал три миллиона гривен и у них количество наемных работников должно быть от 5 до 20. Такие предприятия на протяжении ближайших трех лет смогут не платить налог на прибыль. Эти каникулы будут введены.

Остался целый ряд вопросов…

— В части администрирования у нас изменены критерии определения крупных плательщиков налогов. Если у нас было раньше 12 миллионов общая сума налогов в государственный бюджет, то теперь это 20 миллионов и сумма общих поставок должна превышать один миллиардов гривен. Хорошие изменения в части укрупнения фискальных органов. У нас теперь районные инспекции не могут проверять. Введена также ответственность служебного лица контролирующего органа за принятие неправомерного решения, в соответствии с которым доначислены налоговые обязательства плательщику. Предполагается дисциплинарная ответственность, но, как минимум, это хороший первый шаг.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "ГС" прокомментировала изменения, которые ждут бизнес в следующем году в связи с подписанием президентом закона об улучшении инвестиционного климата.

А эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что уровень бедности в стране — критический, и если власти не обеспечат необходимые условия для привлечения инвесторов, Украина и дальше будет побираться.