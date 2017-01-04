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Единщики 2-й группы заплатят налогов на 9 тыс грн больше - эксперт

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (162)

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Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" заявила, что законодательные изменения, вступившие в силу с января, нанесли основной удар по второй группе предпринимателей-плательщиков единого налога.
Гривны, купюры
REUTERS Konstantin Chernichkin

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В январе в Украине вступили в силу новые законы. Некоторые из них отменяют льготы, другие — предусматривают повышение зарплат. В этом году малый бизнес ждет множество нововведений. Так, законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель в случае отсутствия прибыли мог не платить единый социальный взнос. Также из-за увеличения минимальной зарплаты существенно изменится сумма оплаты единого налога и ЕСВ.

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В чем будут заключаться изменения для плательщиков единого налога, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснила глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

"Основной удар пришелся на вторую группу. Вторая группа совокупно — единый налог и ЕСВ — в 2016 году заплатила 7104 гривны, в 2017 заплатит 16128 гривен, т.е. на 9 тысяч гривен больше. Вторая группа больше всего используется в торговой деятельности для оптимизационных различных схем. Третья группа — для нее увеличится только ЕСВ, 704 гривны в месяц, и четвертая группа — аграрные предприятия и сельхозпроизводители, для них тоже на 15% поднимаются ставки для создания так называемого аграрного фонда", — пояснила Богданова.

По данным экспертов, из-за ЕСВ 10 тыс предпринимателей закрылись в конце декабря

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