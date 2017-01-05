Закрытие ФЛП в январе чревато конфликтом с налоговой по ЕСВ - Ковальчук

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. За последнюю неделю количество частных предпринимателей в Украине сократилось почти на 11 тысяч. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Open-Data-Bot. Больше всего ФЛП закрылось в Киевской области — около 1,5 тысяч. Дальше идет Харьков и Днепр.

Нужно ли платить ЕСВ, пока предприниматель ожидает окончания проверки налоговой после подачи документов на закрытие, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила налоговый консультант, консультирующий частных предпринимателей, профессиональный сертифицированный бухгалтер Вера Ковальчук.

"Дело в том, что налоговая на этот вопрос не дала ответа и сказала, что они даже не знают, каким будет взаимодействие этих баз — регистрационной и налоговой. Но, скорее всего, если вы успели сняться с регистрации до 1 января, налог не будет начислен. Если человек буде сниматься в период января, будет какой-то конфликт немного с налоговой по поводу того, как будет начисление происходить. Но, фактически, оплата ЕСВ будет происходить поквартально", — сказала Ковальчук.

Напомним, массовое закрытие связано с изменениями в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с 1 января. Теперь предприниматели должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если ничего не заработали.