Корпоратив на миллион. Налоговая гуляет Новый год

"Программа "Наши гроши с Денисом Бигусом" подсчитала примерную стоимость празднования фискалов. В распоряжении ГФС был отдельный павильон №7 на территории национального комплекса "Выставка достижений народного хозяйства" (ВДНХ), вход в который разрешали по спискам. Аренда такого павильона стоит около 50 тысяч гривен в сутки, еще 25 тысяч гривен — дополнительные арендные деньги за время, необходимое для декора помещения", — сказано в сообщении.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D шоу "Вартові мрій". Стоимость билетов на такое мероприятие от 200 до 2000 гривен за посетителя в новогодний сезон, и 200-1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета в полтысячи гривен.

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Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев. Выступление Пономарева на корпоративном мероприятии участники шоу-рынка оценивают примерно в 6-7 тысяч долларов.

Питание проводили силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания от 150 грн на одного человека. Поэтому угощение стоило не менее 150 тыс гривен.

Общая стоимость мероприятия составляет около одного миллиона гривен, пишет издание. Подобную цифру подтвердили программе и источники в ГФС.

По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальные — профсоюзные органы ГФС.

Видео размещено в интернете на канале Nashi Groshi на Youtube.