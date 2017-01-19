Предел некомпетентности. Как Украина потеряла геополитических друзей и $3,7 млрд

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

25 декабря 2012 года, еще при "злочинной", как принято теперь говорить, власти Януковича, между "Нафтогазом" и Госбанком развития Китая было подписано Генеральное кредитное соглашение по финансированию проектов замещения газа углем на сумму 3,656 млрд долл., которое было обеспечено государственными гарантиями, предоставленными Министерством финансов Украины. И главное — эти гарантии были предоставлены исключительно для проектов по замещению природного газа углем.

Условиями соглашения предусматривалась реализация 4 инвестиционных проектов: модернизация Северодонецокй ТЭЦ (перевод с природного газа на водоугольное топливо) и строительство трех заводов (Северодонецк, Горловка, Одесса) по производству синтез-газа — сырья для производства азотных удобрений. Срок действия кредитной линии – 19 лет, включая 5-летний льготный период по выплате тела кредита. По условиям соглашения, срок подачи заявок "Нафтогазом" китайскому банку завершается 24 июня 2016 года, а выборка средств хотя бы по одному проекту должна начаться не позднее 25 декабря 2016 года.

Реализация данных проектов позволила бы создать около 2 тыс. новых рабочих мест, гарантировать стабильное потребления украинского угля марки "Г" в объемах до 10 млн тонн ежегодно (основные шахты находятся на контролируемых Украиной территориях Луганской, Днепропетровской, Волынской и Львовскими областей), что в свою очередь позитивно отразилось бы на финансовом обеспечении 3 тысяч шахтеров. Помимо этого, экономия импортного природного газа должна была составить более 4 млрд куб. метров. Окупаемость всех четырех проектов не превышала 10 лет. Для их реализации было создано дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины" "Углесинтезгаз Украины".

События на майдане 2013-14 годов, последовавший за этим конфликт на Донбассе и жесткий экономический кризис, усугубленный действиями правительства Яценюка, существенным образом повлияли на ситуацию в угольной отрасли страны. Из профицитного (до 2014 года добыча превышала 80 млн тонн), рынок угля стал дефицитным, зависящим от поставок из самопровозглашенных ДНР/ЛНР и импорта. В связи с этим встал вопрос об изменения перечня проектов, которые можно было бы профинансировать за счет китайского кредита.

Источники, знакомые с ходом переговоров между "Нафтогазом" и представителями китайской стороны отмечают, что украинские чиновники почему-то решили проблему по определению проектов необходимые Украины переложить на Госбанк Китая. Но так, чтобы сразу получить 1 млрд. долл. инвестиций, чем привели переговорщиков из Поднебесной, мягко говоря, в легкое замешательство. Тем более, что правительственные гарантии были выделены именно под проекты по газификации угля, и любое изменение должно было получить новые гарантии от правительства Украины с соответствующими изменениями в бюджете.

Поиск возможного применения средств китайского банка продолжался почти три года. И лишь к концу апреля прошлого года было сформировано предложение из 4 инвестиционных проектов, которые были переданы в Минэкономразвития Украины. А именно, модернизация систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей на 1,7 млрд долл., строительство двух угольных теплоэлектростанций — в Киеве и Львовской области — для сокращения импорта газа на 1,3 млрд долл. и закупка оборудования для увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування" на 0,4 млрд долл.

"Для Украины кредитное соглашение с ГБР КНР является сейчас крупнейшим потенциальным источником финансирования проектов по энергоэффективности и уменьшения потребления импортируемых энергоресурсов", — пафосно заявляли тогда в НАК "Нафтогаз Украины".

Судя по тону заявления в "Нафтогазе", не особо обращали внимание на содержание Кредитного соглашение с Госбанком Китая и законодательство Украины. Не говоря уже о тех замечаниях, которые были высказаны Минэнерго и Минфином к проектам НАК. Хотя, не исключен и "эксцесс исполнителя" сотрудников "Нафтогаза", готовивших изменения в Кредитное соглашение.

В целом — вполне благородные цели, но проблема состояла в том, что до конца 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" так и не разработал технико-экономическое обоснование, которое прошло бы согласование как с Кабмином, так и с китайской стороной. Инасайдеры в Кабмине в один голос заявляют, что для реализации проектов "Нафтогаза" необходимо было, как минимум, изменение действующего законодательства, а расчеты окупаемости проекта базировались на несуществующих нормативных актах.

Как говорится, "пар ушел в гудок". Кроме громких заявлений главы Нафтогаза Андрея Коболева и его протеже на должности руководителя "Углесинтезгаза" Андрея Супруна, никакого движения в сторону реализации проектов не наблюдалось. Хотя, нет. Был активный процесс имитации бурной деятельности по реализации соглашения с китайской стороной: командировки, переговоры, содержание офиса и прочие атрибуты, сопровождающие подобного рода процессы.

Как и победные реляции на совещаниях в Кабинете Министров, о достигнутых окончательных договоренностях с китайской стороной, и проделанной огромной работе. И не важно, что такие заявления и отчеты не всегда были корректны. Для профессиональных реформаторов это не главное, тем более, что такие "мелочи" сегодня в Кабмине особо никто не контролирует. Только вот стоила такая имитация налогоплательщикам более 20 млн. гривен государственных денег, только на содержание сотрудников ДП "Углесинтезгаз", которые вылетели в трубу — договоренности были провалены.

В распоряжении автора есть копия письма председателя СБУ Василия Грицака на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, где анализируются причины потери 3,7 млрд долл. китайского кредита и предлагается провести тщательную проверку деятельности руководителя "Углесинтезгаза" Андрея Супруна.

Копии предоставлены автором Копия письма главы СБУ Василия Грицака на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

Копии предоставлены автором Копия письма главы СБУ Василия Грицака на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

Копии предоставлены автором Копия письма главы СБУ Василия Грицака на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

Кстати, китайские товарищи оказались людьми с хорошим чувством юмора. Видя некомпетентность контрагентов и всю бесперспективность дальнейшего сотрудничества с Украиной по данному Кредитному соглашению, за сутки до окончания срока его действия в адрес НАК "Нафтогаз Украины" было отправлено письмо с предложением утрясти все необходимые бюрократические процедуры за день. Украинский Кабмин юмор китайских товарищей, так же как и неоднократные предостережения СБ Украины и Минфина, не оценил и отреагировал весьма специфически: спустя три дня после истечения срока действия Кредитного соглашения, 28 декабря, принял распоряжение №1061-р о поддержке допсоглашения к уже утратившему силу Кредитному соглашению с Госбанком Китая. УНИАН Порошенко в Давосе: миллионы от Швейцарии, диалог с Китаем, встреча с принцем

Возможно, ситуация и выглядела бы комичной, если бы действующий министр энергетики Игорь Насалик не заявил всерьез, что рассчитывает на деньги из аннулированного китайского кредита.

"Два дня назад была встреча с президентом по китайскому кредиту… Есть два решения: первое — направить $200 млн на закупку бурового оборудования для увеличения добычи газа. Второе, и это поддержал премьер-министр, переоборудование "Центрэнерго" с угля марки А на Г, в том числе Трипольской ТЭС", — заявил он не так давно журналистам.

Подобные заявления профильного министра, или межведомственный "пинг-понг" чиновников для снятия с себя ответственности, или проектные фантазии руководства "Нафтогаза" относительно возможного использования китайского кредита иначе как апофеозом бюрократического абсурда и верхом некомпетентности назвать нельзя. Только цена такого абсурда слишком высока, но безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность и наплевательство на будущее нашей страны и ее статус в мире.

Копия предоставлена автором Письмо банка Китая - "Нафтогазу Украины"

Копия предоставлена автором Письмо банка Китая - "Нафтогазу Украины"

Копия предоставлена автором Письмо банка Китая - "Нафтогазу Украины" (на английском языке)

Перевод на русский язык письма банка Китая — "Нафтогазу Украины".

"Нафтогаз Украина"

25.12.2012 года наш банк подписал Генеральное кредитное соглашения по финансированию проектов замещения газа углем на сумму 3,656 млрд. полностью обеспечено государственными гарантиями предоставленные Министерства финансов Украины.



В соответствии с подписанным соглашением "Период Доступности" означает — период с даты подписания Договора до окончания 48 месяцев, включая (дату подписания), как определено в Генеральном кредитном соглашении. На протяжении "периода доступности " необходимо подписать хотя бы один индивидуальный договор (кредитное соглашения) на условиях Генерального кредитного соглашения. Это означает, что если до 25 декабря 2016. между нашим банком и вашей компанией не будет подписан индивидуальное кредитное соглашение то наш Договор становится не действительный.



24 июня 2016 наш банк получил имей от вашей компании с запросом о продлении периода доступности. В знак сотрудничества наш банк согласился продлить "период доступности" с 48 месяцев до 60 месяцев т.е. до 25 декабря 2017года.



Мы надеемся, что ваша компания как можно скорее подаст вам следующие документы:



1. Официальное изменение аппликационных документов (для продления " Периода Доступности" аппликации).



2. Оценочные и подтверждающие документы о экономической эффективности проектов от — Министерство финансов, Министерства энергетики и Министерства экономики.



3. Индивидуальный договор (дополнительный) по проекту замещения угля на газ подписанной вашей компанией.



4. Подтверждения продолжительности и дальнейшей эффективности государственной гарантией т.е переподтверждения гарантий по проекту.

Дата подписания данных документов должна быть до периода доступности т.е. до 25.12.2016 года

Поскольку продолжения периода доступности ограничено и сумма кредита довольно большая задержки не желательны. Мы надеемся, что ваша компания сможет предоставить нашему банку оценку экономической целесообразности проектов как можно быстрее.



Лиолинский филиал банка развития Китая.



23.12.2016г