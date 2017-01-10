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Доктора, доктора! Корольчук о природе панических атак в "Нафтогазе"

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ЕС - Украина - РФ: снова газ (421)

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Европу не интересует, чей газ находится в подземных хранилищах - "наш", "не наш", "украинский", "российский", "европейский", потому что потребителей ЕС интересует только, чтобы газ был доставлен, заявил эксперт Юрий Корольчук.
Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
РИА Новости Украина Евгений Котенко

РИА Новости Украина

"Нафтогаз Украины" сообщил жителям Украины о сильных морозах в России и ожидает заявлений со стороны "Газпрома" о недостаточных запасах газа в подземных хранилищах Украины. "Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", — заявили в "Нафтогазе".

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Сложившуюся ситуацию комментирует член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Причины паники и нервозных заявлений "Нафтогаза Украины" находятся на поверхности. Низкие запасы газа в подземных хранилищах и рост потребления газа в ЕС может привести к тому, что "Нафтогаз" не справиться с транзитом даже 150 млн. куб. м. В то же время, сейчас транзит в ЕС составляет почти 300 млн. куб. м газа в сутки.

"Нафтогаз" не сдал экзамен и дал основания сомневаться, что в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона. Уверенный тон "Нафтогаза" о достаточных запасах газа изменился на панические атаки и заявления типа "никому не дадим наш газ". И это уже вызывает обеспокоенность в странах ЕС.

Более того, заявления "Нафтогаза" об отсутствии обязанностей о транзите газа является юридически ничтожными. Собственно, по договору о транзите Украина обязана доставить четко определенный объем газа к границам со Словакией, Венгрией и Румынией. И технологический процесс предусматривает привлечение подземных хранилищ Украины в процесс транзита, что как раз и гарантирует доставку газа в ЕС. И Европу не интересует, чей газ находится в подземных хранилищах — "наш", "не наш", "украинский", "российский", "европейский". Потребителей в ЕС интересует только то, чтобы этот газ был доставлен к ним.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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В то же время, на фоне критики "Газпрома" относительно возможных заявлений о проблемах с запасами газа, "Нафтогаз" проявляет просто уникальную услужливость перед европейскими партнерами. "Нафтогаз" ни разу не выразил недовольство, не иронизирует, не высказывает саркастические заявления о замечаниях представителей Еврокомиссии и стран ЕС относительно низких запасов газа в ПХГ Украины. Также в "Нафтогазе" забыли о требованиях ЕС накапливать к отопительному сезону хотя бы 19 млрд. куб. м. Двойные стандарты — это уже давно норма для "Нафтогаза". Как еще один страх руководства "Нафтогаза" "обидеть" представителей-европейцев.

В настоящее время в подземных хранилищах остается 11,4 млрд. куб. м газа. И в случае продолжения среднестатистических холодов как в январе, так и в феврале, то запасы могут снизиться довольно резко. В то же время, "Нафтогазу" придется и дальше гарантировать транзит газа. Несмотря на эмоциональные заявления "Нафтогаза", то возможно еще в январе уже будет нечем обеспечивать транзит в случае ухудшения погодных условий.

Именно поэтому "Нафтогаз Украины" с началом действительно зимних холодов обратился к старому проверенному методу — снизил объемы лимитов газа как для теплокоммунэнерго, так и ограничил объемы поставок газа для населения. Свидетельством этого стали многочисленные сообщения населения о понижении температуры в многоквартирных домах, а также ухудшение давления в газовых сетях частных домов.

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В то же время тем самым "Нафтогаз" признает наличие проблемы с газопроводами низкого давления, которыми доставляется газ для населения. Наверное, руководство "Нафтогаза" больше волнуют морозы в России и геополитические насущные проблемы, чем безопасность граждан Украины при поставках газа".

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