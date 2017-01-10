Доктора, доктора! Корольчук о природе панических атак в "Нафтогазе"

РИА Новости Украина

"Нафтогаз Украины" сообщил жителям Украины о сильных морозах в России и ожидает заявлений со стороны "Газпрома" о недостаточных запасах газа в подземных хранилищах Украины. "Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", — заявили в "Нафтогазе".

Сложившуюся ситуацию комментирует член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Причины паники и нервозных заявлений "Нафтогаза Украины" находятся на поверхности. Низкие запасы газа в подземных хранилищах и рост потребления газа в ЕС может привести к тому, что "Нафтогаз" не справиться с транзитом даже 150 млн. куб. м. В то же время, сейчас транзит в ЕС составляет почти 300 млн. куб. м газа в сутки.

"Нафтогаз" не сдал экзамен и дал основания сомневаться, что в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона. Уверенный тон "Нафтогаза" о достаточных запасах газа изменился на панические атаки и заявления типа "никому не дадим наш газ". И это уже вызывает обеспокоенность в странах ЕС.

Более того, заявления "Нафтогаза" об отсутствии обязанностей о транзите газа является юридически ничтожными. Собственно, по договору о транзите Украина обязана доставить четко определенный объем газа к границам со Словакией, Венгрией и Румынией. И технологический процесс предусматривает привлечение подземных хранилищ Украины в процесс транзита, что как раз и гарантирует доставку газа в ЕС. И Европу не интересует, чей газ находится в подземных хранилищах — "наш", "не наш", "украинский", "российский", "европейский". Потребителей в ЕС интересует только то, чтобы этот газ был доставлен к ним.

В то же время, на фоне критики "Газпрома" относительно возможных заявлений о проблемах с запасами газа, "Нафтогаз" проявляет просто уникальную услужливость перед европейскими партнерами. "Нафтогаз" ни разу не выразил недовольство, не иронизирует, не высказывает саркастические заявления о замечаниях представителей Еврокомиссии и стран ЕС относительно низких запасов газа в ПХГ Украины. Также в "Нафтогазе" забыли о требованиях ЕС накапливать к отопительному сезону хотя бы 19 млрд. куб. м. Двойные стандарты — это уже давно норма для "Нафтогаза". Как еще один страх руководства "Нафтогаза" "обидеть" представителей-европейцев.

В настоящее время в подземных хранилищах остается 11,4 млрд. куб. м газа. И в случае продолжения среднестатистических холодов как в январе, так и в феврале, то запасы могут снизиться довольно резко. В то же время, "Нафтогазу" придется и дальше гарантировать транзит газа. Несмотря на эмоциональные заявления "Нафтогаза", то возможно еще в январе уже будет нечем обеспечивать транзит в случае ухудшения погодных условий.

Именно поэтому "Нафтогаз Украины" с началом действительно зимних холодов обратился к старому проверенному методу — снизил объемы лимитов газа как для теплокоммунэнерго, так и ограничил объемы поставок газа для населения. Свидетельством этого стали многочисленные сообщения населения о понижении температуры в многоквартирных домах, а также ухудшение давления в газовых сетях частных домов.

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В то же время тем самым "Нафтогаз" признает наличие проблемы с газопроводами низкого давления, которыми доставляется газ для населения. Наверное, руководство "Нафтогаза" больше волнуют морозы в России и геополитические насущные проблемы, чем безопасность граждан Украины при поставках газа".