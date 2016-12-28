Землянский о популизме отказа от российского газа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров Украины опубликовал список своих главных достижений в 2016 году. Так, в сфере социальной политики и услуг правительство считает своим достижением увеличение минимальной зарплаты с 2017 года до 3 тысяч 200 гривен и внедрение электронного декларирования доходов чиновников

Основными достижениями в сфере энергетики за 2016 год Кабмин считает разблокировку счетов "Энергоатома" и то, что Украина уже более года не закупает российский газ.

Добилась ли Украина успеха в сфере энергонезависимости в 2016 году, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Украина уже год не покупает газ в России. Правительство это считает своим достижением. Нам удалось стать независимыми в этом вопросе?

— Энергетическая независимость не определяется тем фактом, что вы не берете газ в каком-то одном источнике. Энергонезависимость определяется как раз возможностью получения газа, если мы исходим из европейских практик и европейского понимания энергонезависимости, это получение газа из трех источников. В данном случае с Украиной: это возможность собственной добычи, это возможность реверса и это возможность закупки газа у "Газпрома". Таким образом, мы уменьшаем риски, в случае ценовых перепадов, в случае форс-мажора технического порядка. До господина Гройсмана господин Яценюк как раз об этом и говорил, что Украина должна закупать, импортировать газ по 50% из Европы, и вторую половину закупать в РФ, и это соответствует европейским требованиям и европейским правилам.

Но в "Нафтогазе" и рады были бы покупать российский газ.

— Никто не мешает, и российская сторона пошла навстречу. Господин Новак уже заявил, что если "Нафтогаз" опасается, что деньги могут быть списаны в счет газа, который поставляется на территорию Донбасса, то "Газпром" готов дать гарантийное письмо, что деньги будут использованы исключительно по назначению, то есть на закупку газа непосредственно для Украины, то есть никто ничего списывать не будет и, в принципе, для "Нафтогаза" нет никаких на сегодняшний день препятствий, чтобы по действующему контракту закупать газ, невзирая на стокгольмские разбирательства. Поэтому еще раз – это больше лозунг политический и популистский, нежели действия, которые имеют под собой реальные экономические обоснования.

Почему, с одной стороны, у нас есть заявления, что мы гордимся, что не покупаем российский газ, а потом есть заявления, что мы готовы его покупать?

— Мы постоянно находимся в состоянии когнитивного диссонанса, то есть половина политиков заявляет об агрессии со стороны РФ и ведении боевых действий, а вторая половина говорит о ведении торговли с РФ. Поэтому пока мы не выйдем из этого когнитивного диссонанса, я боюсь, что в газовом вопросе как раз ясности не будет, и отказ от закупки российского газа будет преподноситься как очередная победа Кабмина, очередная победа Украины.

Мы обойдемся без российского газа?

— Все будет зависеть от погоды, раз, и энергетика как система все-таки требует резервов. В данном случае, возможность закупки российского газа – это как раз тот необходимый для Украины резерв на тот случай, если вдруг возникнут какие-то форс-мажоры либо, о чем я говорил, технического порядка поставок со стороны ЕС, либо возникнут проблемы температурного режима, то есть когда будет достаточное время холодно, и нам потребуются для обеспечения отопительного сезона дополнительные объемы.

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Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что сильные морозы могут стать причиной срыва транзита газа или поставок внутри Украины.