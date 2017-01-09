Энергетика Украины – 2017. Есть три ключевые проблемы - Землянский

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Слушания по делу о транзите российского газа через Украину завершились в арбитраже Стокгольма 5 декабря 2016 года.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита. Ожидается, что решения по двум процессам будут вынесены до конца первого квартала 2017 года и до конца первого полугодия 2017 года соответственно.

Исход процесса в Стокгольме является одним из главных вызовов для украинской энергетики на 2017 год, прогнозирует директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Абитражный процесс в Стокгольме остается самым критичным. Решение суда повлияет по сути дела, повлияет как на финансовое состояние нефтегазовой отрасли, так и на финансы государства в целом. В случае проигрыша последствия для Украины будут достаточно серьезными", — заявил Землянский.

При этом эксперт напомнил об угрозе потери транзита российского газа.

Ранее "Нафтогаз Украины" отклонил закупку работ у ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" для реконструкции компрессорных станций (КС) "Ананьив", "Заднипровська" и "Пивденнобузька", обслуживающие южные коридор транзита российского газа через Украины, в виду ожидаемого строительства “Турецкого потока", газопровода из России в Турцию.

"Нужно отдавать себе отчет в транзитных рисках. Соответственно, со стороны России будут приниматься все усилия, чтобы минимизировать транзит по украинской территории, что означает снижение интереса к украинской ГТС как таковой. Украина рискует остаться поставщиком для пары стран Восточной Европы, Польши и Венгрии. А остальной транзит будет переориентирован по новым маршрутам", — отметил аналитик.

"Второй риск — это ситуация на востоке страны. Если она не будет урегулирована, это станет прямой угрозой для тепловой генерации. Обострение ситуации ил любая случайность — все это может привести к перебоям в поставках антрацита с Донбасса. И никакие рассказы об импорте угля никак не решает проблему, потому что основной источник поставок — это украинские шахты на неподконтрольной Киеву территории. Переориентация энергоблоков тепловой генерации — это проекты утопичные, денег на это нет, и никто эту работу проводить не будет", — заявил Землянский.

"Это — две ключевые проблемы. Еще одна — это вопрос финансирования атомной генерации, в частности, мероприятия по продлению сроков эксплуатации блоков АЭС. Каким образом это все будет происходить? Особенно, в условиях роста тарифов и падения промышленного производства, когда мы можем столкнуться с дефицитом финансирования, и кредитов нам никто не даст", - добавил эксперт.

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"Существуют еще дельвационные ожидания, которые отразятся на тарифах, а также прогноз роста мировых цен на нефть, после чего вырастет цена на все виды энергоносителей, начиная с нефтепродуктов, которые Украина импортирует, и заканчивая газом и топливом для АЭС. Все это покупается за валюту, и все это отразится на тарифах", — напомнил аналитик.

Эксперт также отметил полное отсутствие стратегии в прикладной сфере.

"В "Энергетической стратегии Украины до 2035 года" отражены много вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования, принципов, концепций и т. д. Но она не имеет никакого отношения к реальной ситуации в энергетике, к мероприятиям по обновлению основных фондов, к ситуации с транзитом. В этом документе не отражается реальная ситуация в энергетике", — констатировал Землянский.