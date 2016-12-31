"Потянуть" ОПЗ может только "Нафтогаз" или "Газпром" - Корольчук

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод остановился из-за высокой цены на газ и долги. Председатель правления ОПЗ Валерий Горбатко, который руководил предприятием с 2004 года, уволился со своей должности, сославшись на состояние здоровья.

Ситуацию с ОПЗ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Не думаю, что очень много будет желающих, потому что, опять же, для того, чтобы действительно это огромное предприятие потянуть, нужно обеспечить прежде всего его дешевым природным газом. То есть исключительно возможность имеется или у российского "Газпрома", или у "Нафтогаза Украины". Мы видим, что сейчас "Нафтогазу" навязывали фактически то, чтобы ОПЗ был включен в его структуру", — считает эксперт.

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Власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными.