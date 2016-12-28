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Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом"

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Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
Оpz.odessa.net

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров принял решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед НАК "Нафтогаз Украины" на два года.

Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
Оpz.odessa.net
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Соответствующее решение принято на заседании в среду.

Ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус допустил возможность временной остановки ОПЗ, если его не удастся продать в рамках приватизации госпредприятий. В свою очередь первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков заявил, что повторный конкурс по приватизации ОПЗ провалился из-за того, что все участники конкурса сняли свои заявки на торги.

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Власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными.

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