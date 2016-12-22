Эксперт о деле "Черноморнефтегаза" и вине погибшего чиновника "Нафтогаза"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В ГПУ подтвердили задержание трех фигурантов дела "Черноморнефтегаза". Ряд обысков был проведен Генеральной прокуратурой в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств "Черноморнефтегаз" при закупке самоподъемных плавучих буровых установок.

После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя "Нафтогаза Украины" Геннадия Юрьева, который, вероятно, застрелился из огнестрельного оружия.

Дальнейшее развитие этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чи варто очікувати, що незабаром ГПУ почне згадувати Євгена Бакуліна та Юрія Бойка щодо цієї справи?

— Я думаю, що, безумовно, за цією справою "Нафтогазу" і "Чорноморнафтогазу", так чи інакше, будуть згадуватися ці прізвища. Тобто тут складно правову оцінку якусь давати, і чи будуть перспективи, чи буде, наприклад, безпосередньо подання Луценка до ВР про зняття недоторканності принаймні з Бакуліна, який на той час очолював "Нафтогаз", і Юр'єв був його заступником. Так само як і брати Коцуби, які зараз знаходяться також під слідством. Тобто в політичному плані, безумовно, ця карта буде розігруватися. Але є проблема з Юр'євим в якому плані. Тому що виходить, що це або був суїцид, або він загинув, ми сказати остаточно не можемо. І тому я не виключаю, що може бути спроба на нього перекинути всю відповідальність за ті дві вишки, і таким чином закрити справу. Тому там можуть бути декілька шляхів розвитку ситуації. З іншого боку, вже реально було подання по Новинському, і зняття з нього недоторканності, тому зрозуміло, що і цих представників Опозиційного блоку так само може це очікувати, принаймні, це стосується Бакуліна. Тому що його прізвище неодноразово називалося щодо першого претендента на зняття недоторканності. Але чи дійде до цього справа, тут сказати складно, тут вже залежить від того, наскільки буде аргументована ГПУ.

Суто з політичної точки зору, чи можуть використовуватися такі гіпотетичні справи проти Юрія Бойка, Бакуліна задля того, щоб знаходити підтримку Опозиційного блоку під час важливих голосувань?

— Напевне, що можна так сказати. Але ж ми бачимо останнє голосування по бюджету, коли 274 голоси було, це говорить про те, що там все ж таки є достатньо потужний потенціал у влади у ВР. І дві фракції — "Батьківщина" та Опозиційний блок, голосували проти. Тобто вирішальні стратегічні рішення вони все ж таки голосуються без участі Опозиційного блоку, і не можна сказати, що стратегічно важливими є його голоси. Все-таки, той компроміс, який був знайдений з Коломойським по його депутатських групах, і "Відродженню", і частини позафракціних, він більш був важливий. Зараз достатньо непогано співпрацює РПЛ, а раніше цю золоту акцію виконувала "Самопоміч", яка також долучається. Тому якраз в кількості голосів, то в них немає особливих проблем. Зрештою, коли потрібна така достатньо велика більшість? Коли йдуть зміни до Конституції, і треба 300 голосів. Наразі так вже питання не піднімається, тому що ті всі ідеї про внесення змін до Конституції залишилися в минулому році. Але інше питання, що суспільство, особливо цей електорат, який постмайданний електорат, вони ж вимагали реальних затримань, реальних справ, реальних судових процесів щодо представників колишньої влади, Партії регіонів. Тому я не виключаю, що будуть витягуватися окремі постаті з сьогоднішнього Опозиційного блоку з метою демонструвати, що дійсно влада бореться не лише з корупцією, але і карає колишню команду Януковича.

Тобто не тільки справа щодо Новинського, але варто очікувати і нових прізвищ представників Опозиційного блоку?

— Принаймні, Луценко анонсував такі речі. При тому, що він казав, що тут будуть очевидно, не лише представники Опозиційного блоку, а й інших фракцій. У нас суттєва проблема в тому, що можна знімати недоторканність і справи вести, але якщо вони не матимуть завершального характеру, якщо не буде реальних судових процесів, то, скажімо, що далі так рухатися не можна буде. І всі зрозуміють, що це зняття недоторканності взагалі ні до чого не приводить.

Як ви вважаєте, чи варто в ситуації з Юр'євим шукати якийсь не зовсім чистий слід?

— Не хотілося б, дійсно, відновлення цієї хвилі самогубств, які були. Чесно кажучи, після подій, які були в Княжичах, зараз рівень довіри до поліції впав, і чи кажуть вони правду, що це було самогубство, чи не зовсім правду, мені сказати дуже складно. Треба розуміти так, що, в принципі, ті високопосадовці команди Януковича, які мали реальні статки, вони виїхали з України. З Юр'євим ситуація така, що він не виїжджав, тому, очевидно, що він не мав, на що особливо розраховувати, жити в тій самій Росії чи в Криму. І чи багато таких залишилося, сказати дуже складно. Але треба розуміти, що це не те що навіть перші особи, це навіть не другі особи. Тому він дійсно був заступником голови «Нафтогазу», але очевидно, що він там був виконавцем, і він виконував ті рішення, які були. Я Юр'єва можу розглядати як достатньо цінного свідка, і насправді слідство дуже сильно втратило через те, що він загинув. І от питання в тому, кому вигідна була загибель цього свідка Юр'єва, і оті прізвища, які ви згадали, також в цьому контексті можна розглядати, оскільки важливі свідки гинуть в самі важливі моменти. Можливо, ця загибель призведе, навпаки, до закриття цієї справи.

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Чому ГПУ згадала про цю справу саме зараз?

— Періодично ГПУ витягує різні справи і працює. Тим більше, щодо Коцубів давно вже йде слідство. Треба згадати, що той же Бакулін, його вже заарештовували в 2014 році. Потім він став народним депутатом і, відповідно, отримав імунітет. Тому треба сказати так, що ці всі справи ведуться так чи інакше, і періодично з'являються якісь нові свідки, якась нова інформація. І таким чином, що багато справ, ми просто цього не помічаємо, можливо, і не повинні помічати, тому що тут багато такого політичного замовного піару, що вони ведуться і, знову ж таки, не виключено, що ми побачимо ще якісь нові і нові справи, і нові викриття.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский прокомментировал в эфире ГС самоубийство бывшего замглавы «Нафтогаза» Геннадия Юрьева и дело о хищении денег при закупке буровых вышек, более известных как "вышки Бойко".