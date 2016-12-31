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"Нафтогаз" подписал соглашение о кредите под гарантию ВБ на $500 млн

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НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновительной кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 миллионов долларов.
Центральный офис Нафтогаз Украины
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа, информирует пресс-служба компании.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Гаврилечко: зачем "Нафтогазу" кредит Всемирного банка

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"НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновительной кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 миллионов долларов. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках дополнительного формирования энергетического фонда", — говорится в сообщении компании.

Ранее Минфин Украины заявил, что правление Всемирного банка одобрило выделение "Нафтогазу" гарантий на кредит на 500 миллионов долларов, этих денег хватит на отопительный сезон.

ВБ рассчитывает, что этих средств будет достаточно для закупки "Нафтогазом" газа в течение двух лет.

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