В чьих интересах создается Украина - "аграрная сверхдержава"?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики – правовед, для РИА Новости Украина

Действительно, сельское хозяйство Украины является практически единственной отраслью экономики, где можно похвастать хоть какими-то успехами. Но получат ли от этого дивиденды именно граждане?

Больной, скорее, мертв

Страна лидирует по поставкам подсолнечника, пшеницы и кукурузы. В украинском ВВП агросектор занимает 12%, а в структуре экспорта — 38%. Приблизительно такими бодрыми реляциями правительство успокаивает бдительность украинцев.

На самом деле ситуация в сельском хозяйстве далеко не так радужна. Рост доли сельского хозяйства в ВВП страны и экспорте обеспечивается отнюдь не увеличением продуктивности агробизнеса и повышением показателей. Это лишь является свидетельством уничтожения промышленности, которая ликвидируется гораздо быстрее агропрома. В абсолютных же цифрах падает как сельхозпроизводство, так и экспортные доходы от продажи сельскохозяйственной продукции.

Так, если сравнивать с 2013 г., производство подсолнечника, которое тогда выросло на 31,6%, в 2014 г. снизилось на 7,7%, в 2015 г. на 6,3%. Зерновые и зернобобовые, показавшие в 2013 г. рост на 36,3%, а в 2014 г. всего на 2,4%, в 2015 г. уже продемонстрировали падение на 6,4%. Падает производство традиционного для Украины картофеля, плодов и ягод, яиц, мяса.

Падает и поголовье скота. В частности, по состоянию на 1 декабря 2016 г. в сравнении с прошлым годом поголовье свиней сократилось на 5,5% и составило 7 млн. 141,4 тыс. голов, крупного рогатого скота – на 3,1% (3,941 млн. голов), овец и коз — на 2,9% (1 млн. 456,8 тыс. голов), птицы — на 4,1% (213 млн. 206,4 тыс. голов). Учитывая аналогичные тенденции в течение нескольких предыдущих лет, ситуация выглядит тревожной, а в сравнении с 1991 годом – и вовсе катастрофической. По состоянию на 1991 г. поголовье свиней на Украине составляло 20,1 млн. голов, крупного рогатого скота — 26,7 млн., овец и коз — 9 млн., птицы 251,4 млн.

Продавая больше продукции, Украина получает за нее все меньше доходов. В номинальном выражении экспорт сельхозпродукции с Украины неуклонно сокращается начиная с 2012 г., когда он составил 17,8 млрд. долл. В 2013 г. его объемы сократились до 17 млрд., в 2014-м – до 16,6 млрд., в 2015-м – до 14,5 млрд. То есть экспорт сельскохозяйственной продукции упал с 17,8 до 14,5 млрд. долларов за последние четыре года.

И по итогам 2016 года тенденция, скорее всего, продолжится. Оценочно, при сохранении тех же темпов экспорта в 2016 г. он может дойти до 13 млрд.

Впрочем, это неудивительно, поскольку Украина неуклонно превращается в экспортера сырья. Как отметил экономист Всеволод Степанюк, "когда готовая продукция у нас составляет около 2% общего объема аграрного экспорта, это ненормально. Мы превращаемся в сырьевую латифундию, где люди значения не имеют, и есть крупное товарное производство сырья. Нагрузка на украинские почвы уже максимальная".

После нас – хоть потоп

Украина является уникальной страной, где насчитывается порядка 43 млн. га сельскохозяйственных угодий и 32,5 млн. га пахотных земель, причем 60% из них – это черноземы. Ценнейшая плодородная земля эксплуатируется просто варварски.

Как отмечает обозреватель "Зеркала недели" Владимир Чопенко, за последние 20 лет уровень гумуса с 3,36% снизился до 3,14%. На восстановление плодородного слоя потребуется несколько сотен лет. Общая площадь эродированных угодий выросла до 13,4 млн. га, из которых 10,6 млн. — пахотные земли (32% всей пашни). В денежном выражении это составляет 6 млрд. долл. убытков из-за недобора урожая на разоренных землях.

Основной причиной деградации земель является их использование крупными агрохолдингами под "тяжелые" экспортные культуры: подсолнечник, рапс, пшеницу, кукурузу. Доля подобных культур должна быть не более 12-15%, а на Украине она составляет 60-80% (!). Кроме того, "аграрная страна", несмотря на катастрофическую деградацию почвы, с 2012 г. прекратила бюджетное финансирование противоэрозионных и почвоохранных мероприятий. Чтобы восстановить плодородие почв, требуется около 50 млрд. грн. в год, но таких инвестиций нет, и не предвидится.

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Виновников трагедии украинских черноземов найти несложно. Это крупные транснациональные холдинги, захватившие миллионы гектаров земли, порты и зерновые терминалы для выращивания и отправки урожая на экспорт. Налоги они также платят отнюдь не в украинский бюджет, оставляя за собой пустыню.

Истощение почв – далеко не самая страшная угроза, которую несут за собой ТНК. Засилье иностранных компаний ведет к примитивизации сельского хозяйства. Например, стратегия известной Cargill состоит в том, что каждая из стран, в которой работает компания, должна специализироваться на выращивании определенного типа продуктов, что практически уничтожает местных фермеров и биоразнообразие, ставя под угрозу продовольственную безопасность страны. Транснациональная корпорация для получения сверхприбылей не гнушается откровенными преступлениями. Французские журналисты Canal+ создали фильм-расследование, в котором приводятся вопиющие факты преступлений этой американской корпорации.

Под давлением США и ЕС украинское руководство включило в договор об ассоциации целый раздел, разрешающий выращивание на Украине ГМО-культур. На самом же деле ТНК еще задолго до запрета "тихой сапой" производили в стране ГМО. Еще в 2013 г. половина всей кукурузы, выращиваемой на полях "Незалежной", являлась генетически модифицированной, а выращивание трансгенной сои в Украине достигло 60%.

Между тем, ГМО отнюдь не является безопасным. В Аргентине использование ядовитых удобрений привело к вымиранию животных и заболеваниям людей раком, пищевыми отравлениями и аллергией. По информации Массачусетсткого университета, из-за глифосата, сильнодействующего яда, к 2025 году каждый второй ребенок в США будет страдать аутизмом. Согласно результатам исследования Института здравоохранения и экологических исследований Австралии, кормление свиней ГМО-продуктами привело к нарушению репродуктивных функций скота и таким заболеваниям, как гиперплазия эндометрия, язва желудка, кишечные кровотечения.

Куда податься бедному крестьянину?

Защищая интересы транснациональных корпораций, под дружную евроинтеграционную трескотню правительство наносит удар за ударом по украинскому крестьянству. По требованию МВФ и Евросоюза были отменены льготы по НДС для сельхозпроизводителей. В результате, по прогнозам Минэкономразвития, производство в сельском хозяйстве в 2017 г. упадет на 6,2%. Независимые же эксперты склоняются к цифре 10%. В финансовом измерении потери могут составить 100 млрд. грн.

При этом в опубликованном проекте бюджета на 2017 г. на прямую финансовую поддержку сельхозпроизводителей заложено 2,973 млрд. грн., из которых 1,5 млрд. — это средства из Специального фонда, т.е. незащищенной статьи бюджета. Уже несколько лет работающие при нулевой рентабельности аграрии, по сути, остаются наедине со своими проблемами.

Лишение сельского хозяйства субсидий – прямая противоположность тому, что происходит в ЕС и США. В ЕС на реализацию общей агрополитики в 2015-2020 гг. выделено 408,3 млрд. евро, из которых 312,7 млрд. предназначены на дотации фермерам и 95,6 млрд. — на развитие сельского хозяйства. Размер дотаций на гектар во Франции составляет 405 евро в год, Греции – 529 евро, Германии — до 700.

В корне отличается и система развития сельского хозяйства. В ЕС, например, значительная часть средств помощи передается на "зеленые" инициативы, т.е. обеспечение очередности сева различных культур и выдерживание земли под паром для сохранения плодородия почв. Второй приоритет в ЕС – сохранение числа фермеров, препятствование росту безработицы, сохранение цен на продукты и обеспечение аграриям уровня доходов, сопоставимого с другими отраслями экономики.

В Украине же ситуация прямо противоположна. Мелкие фермеры исчезают под давлением крупных агрохолдингов. Так, в ЕС 68,7% сельхозпредприятий обрабатывают участки от 0 до 5 га. На Украине их количество составляет 10,8%. И наоборот, в Европе число крупных фирм, во владении которых находится выше 100 га, составляет 2,7%, а на Украине 5,5%.

Небольшие хозяйства буквально выдавливают с сельскохозяйственного рынка Украины при том, что крупные агрофирмы не способны создать такое количество рабочих мест. Ситуация в селе усугубляется еще и сокращением социальной инфраструктуры, закрытием школ и больниц, транспортными проблемами. Оставшиеся без работы и необходимой жизненной среды крестьяне пополняют города, где ситуация не лучше.

Большой европейский миф

Не более чем иллюзией оказалось и стремление завоевать европейский рынок. Выделенные Украине квоты выглядят просто издевательством. Так, квота по зерну составляет 1 млн. тонн, тогда как экспортирует Украина 28 млн. тонн. В 2016 г., когда начала работать так называемая "зона свободной торговли", уже к 10 марта Украина исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС соков, муки, сахара, меда и помидоров. Как заявил владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, "никакого открытия рынков не произошло. Знаете, есть в колесах такой механизм, называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую сторону – нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписаны куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Поэтому это зона свободной торговли только в одну сторону, только в сторону Украины".

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Предметом особой гордости Минэкономразвития теперь считается выделение ЕС дополнительных квот, которые должны принести украинскому агросектору 195,9 млн. долл. прибыли. На фоне потери 3,5 млрд. от утраты традиционных рынков и обвала экономики это даже не смешно.

Тем не менее, киевских евроинтеграторов потеря российского рынка только радует. По словам замминистра АПК по евроинтеграции Ольги Трофимцевой, "структура аграрного экспорта — на первом месте не Европейский союз, слава богу, не СНГ и Россия, а страны Азии. На втором месте Евросоюз, на третьем месте идут страны Африки, на четвертом месте — страны СНГ и Россия, дальше идут США и другие регионы…"

Особую радость, похоже, доставляет чиновнице тот факт, что отказ от российского рынка ударил прежде всего по производству готовой сельхозпродукции. В ЕС это поставлять нельзя. Как отметил Александр Охрименко, "на сегодняшний момент квоты на кондитерские изделия использованы на 0,4% — на шоколад, печенье, на молочные изделия и твердые сыры квоты вообще не используем".

Отсутствие рынка сбыта не могло не сказаться на производстве. В связи с закрытием рынка России рухнуло производство сыра, творога, сметаны, кондитерской продукции, печенья, шоколада и твердых сыров, макаронных изделий.

Жалуются даже животноводы. Президент ассоциации "Свинари Украины" Артур Лоза сообщает, что "в 2015-м году мы имели рекордный экспорт в Россию – порядка 50 тысяч тонн свинины. В один момент в конце 15-го года было введено эмбарго и приостановлен экспорт. Это крайне негативно повлияло на рынок… Первое полугодие 2016-го очень негативно влияло на отрасль, и мы начинаем сейчас ощущать эти негативы, в первую очередь, в падении поголовья – по сравнению с 2015-м годом порядка 300 тысяч свиней".

Чем сердце успокоится

Всесторонний анализ проблем сельского хозяйства Украины далеко превосходит размеры одной статьи. Тем не менее, если существующие тенденции развития аграрного сектора Украины сохранятся, спрогнозировать его ближайшее будущее не составляет труда.

Своеобразное "новое огораживание", которое происходит в интересах крупных зарубежных холдингов, и лишение украинских аграриев поддержки уничтожит и так слабый фермерский класс. А это будет означать рост безработицы, появление миллионов нищих и обездоленных бывших крестьян на улицах украинских городов, рост нагрузки на государственный бюджет. Если учесть, что промышленный сектор находится в еще более печальном положении, скудные социальные ресурсы будут лишь уменьшаться. В Латинской Америке давно существует термин "пауперизация", означающий переток обнищавшего сельского населения в города, где оно без определенных занятий живет в трущобах.

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Доходы же от сельского хозяйства получат лишь зарубежные крупные производители, имеющие все возможности для минимизации налогообложения через принадлежащие им "карманные" банки и оффшорные фирмы.

По сути, на Украине складывается колониальная система сельского хозяйства, когда ресурсы страны используются для выращивания нескольких видов предназначенных на экспорт монокультур. Местное же население вынуждено без всякой поддержки ютиться на приусадебных участках либо закупать продовольствие в торговых сетях, часть из которых также принадлежит крупным агрофирмам. О выращивании традиционных культур и продовольственной безопасности речи вообще не идет.

Нужен ли гражданам такой тип "аграрной сверхдержавы"?