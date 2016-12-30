Транзит газа из РФ через Украину упал из-за загрузки Opal - "Нафтогаз"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в газопровод Opal, заявил в пятницу "Нафтогаз", сообщает РИА Новости.

Компания со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) отмечает, что с 22 декабря российский "Газпром" значительно нарастил объемы транспортировки газа по морскому трубопроводу "Северный поток". "Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", — говорится в сообщении.

Согласно приведенным в нем данным, начиная с 22 декабря поставки через "Северный поток" в Opal возросли с 57,1 миллиона кубометров до 80,5 миллиона кубометров в сутки (то есть на 41%), объем транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшился со 148,9 миллиона кубометров до 120,8 миллиона кубометров в сутки (на 19%), а суммарно поставки по этим двум маршрутам сократились на скромные 2% — с 206 миллионов кубометров 22 декабря до 201,3 миллиона кубометров 28 декабря.

"Газпром" нарастил физическую загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности…. Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования Opal и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", — заявляет "Нафтогаз Украины".

В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена неполностью. В конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российского холдинга к газопроводу Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах на еще 40% транзитных мощностей Opal.