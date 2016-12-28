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ДТЭК закупит дополнительно 100 тыс тонн газового угля из Польши

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Как отмечается в сообщении, для обеспечения стабильной работы теплоэлектростанций ДТЭК Энерго зимой, компания заключила контракт на импорт дополнительных объемов угля марки Г из Польши.
Уголь
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Энергетическая компания ДТЭК закупит дополнительно 100 тысяч тонн газового угля из Польши. Об сообщает в среду пресс-служба компании.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"Для обеспечения стабильной работы теплоэлектростанций ДТЭК Энерго зимой, компания заключила контракт на импорт дополнительных объемов угля марки Г из Польши. Суммарно до конца февраля 2017 года на станции планируется поставить 100 тысяч тонн польского угля. ДТЭК также продолжает выкупать весь свободный объем угля у государственных шахт", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТЭК получила 79 тысяч тонн антрацита из ЮАР для своих теплоэлектростанций.

Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили, что продолжают поставлять уголь в Украину.

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