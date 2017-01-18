"Нафтогаз", "Газпром", Стокгольм. Дмитрий Марунич по ситуации

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

"Нафтогаз Украины" сообщил, что не планирует до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счет "Газпрома" на 5,3 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати".

"Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до решения арбитражным трибуналом вопроса о том, должно ли применяться положение контракта "бери или плати", в рамках существующего арбитражного спора", — сказано в сообщении компании.

В то же время коммерческий директор НАКа Юрий Витренко сообщил, что компания намерена купить газ на кредитные средства в феврале-марте, а объем и сроки закупки газа будут зависеть от температурного режима зимой и весной.

Заявление НАКа об отказе платить — это повторение предыдущих заявлений в ответ на счета за недобор газа, которые "Газпром" выставляет Украине, исходя из условия действующего контракта "бери или плати", подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя заявление "Нафтогаза".

"Ничего нового не произошло. НАК и в предыдущие разы, когда "Газпром" выставлял счета по take or pay не платил. "Газпром" и не надеялся, что НАК заплатит, это было совершенно очевидно. Поэтому отправным в этой ситуации будет решение арбитража в Стокгольме", — отметил Марунич.

В то же время эксперт скептически оценил план "Нафтогаза" закупить дополнительно миллиард кубометров газа.

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"К чему дополнительно будет закуплен этот объем? Если в Европе будет холодно, то упадут объемы реверса, что в теории возможно, и ничего нигде нельзя будет закупить без разрешения вопроса с "Газпромом". А с ним НАК не собирается договариваться. При благоприятных погодных условиях это возможно, а при не благоприятных — нет", — отметил аналитик.

В конце 2016 года "Нафтогаз Украины" подписал соглашение о привлечении кредитной линии под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа. Соглашение также предусматривает, что "Нафтогаз" сможет использовать кредит на закачку газа как с западного, так и с восточного направлений. Решение о направлениях импорта газа будут приниматься на основании конкурентоспособности предложений поставщиков.