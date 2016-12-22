Свидетели редко доживают до суда. Землянский о смерти экс-замглавы "Нафтогаза"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Винницкой области застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, который находился в розыске по делу братьев Кацуб.

Пресс-секретарь генерального прокуратура Лариса Сарган сообщила, что тело обнаружили следователи, которые пришли к нему в рамках уголовного дела о хищении денег при закупке самоподъемных буровых вышек. При этом три других фигуранта дела Кацуб были успешно задержаны.

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В сентябре 2015-го года братьям Кацубам было объявлено подозрение в совершении преступлений. Они подозревались в растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. В частности, Александр Кацуба подозревается в присвоении около 285 миллионов гривен при проведении сейсморазведывательных работ в 2012-2014-ых годах, а также в покушении на растрату принадлежащего "Нафтогазу" имущества на сумму около 12 миллиардов гривен.

Возобновление активности в деле "вышек Бойко" и трагедию с Юрьевым прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В ГПУ подтвердили задержание трех фигурантов дела "Черномор Нефтегаз". Они сейчас дают показания. Вы можете нам напомнить, что это за дело и с чем оно связано?

— Ситуация крайне неприятная, конечно, с учетом новостей, которые были. Дело это возникло в 2011-ом году, когда было принято решение о закупке двух самоподъемных плавучих буровых установок, СПБУ так называемых, для бурения на неглубоких водах они использовались. Они занимались обустройством Одесского и Безымянного месторождений. Сумма сделки на тот момент составила 800 млн. долларов. Собственно говоря, тогдашнего министра энергетики Бойко обвинили в том, что с его легкой руки были сделаны эти закупки. Но, как мы видим сейчас, что все происходит немножко иначе. Потому что, в принципе, "Черномор Нефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины" как хозяйствующие субъекты, они проводят данные мероприятия в рамках своих полномочий. Потому что, в принципе, министерство, как правило, визирует с оговоркой, в рамках действующего законодательства, то есть без нарушения действующих законов. Соответственно, вся ответственность ложится на непосредственно исполнителя, то если либо это глава "Нафтогаза", либо профильный замглавы "Нафтогаза", либо руководитель того же "Черномор Нефтегаза". То есть там уже в зависимости от того, как выстраивалась иерархия при закупке этих буровых.

После последних задержаний, после заявления Юрия Луценко о том, что Коцуба начал идти на сотрудничество со следствием, стоит ли ожидать, что вновь всплывет и имя Бойко?

— Если хотят придать делу политический характер, то я думаю, что да. Потому что, в принципе, еще в 2011-м году, я очень хорошо помню эту статью, которая появилась в "Зеркале недели", вышки Бойко, откуда, собственно говоря, и пошел сам мем, это такой красивый политический ярлык. Но мы же понимаем, что у нас никто разбираться досконально в вопросе и находить, кто действительно, непосредственно проводил мероприятия по закупке этих вышек, то есть готовил сделку, как это проходило… Я вам хочу напомнить, кстати, что в прямом эфире, когда еще Коцубы были на свободе, то Сергей Коцуба, старший из братьев, заявил, что если у вас есть претензии по поводу вышек, можете адресовать их мне, потому что именно я занимался закупкой этих буровых. Поэтому, я думаю, то, что мы имеем на сегодняшний день, это как раз следствие тех заявлений, которые делал Коцуба.

Почему именно сейчас такая активизация ГПУ в связи с этим делом?

— Мне кажется, что ГПУ нужно показать хоть какой-о результат на сегодняшний день, потому что, исходя из тех громких заявлений, которые мы слышим, и расследований, которые инициируются, берутся на контроль генпрокурором, в конечном итоге они либо спускаются на тормозах, о них забывают в связи с какими-то новыми событиями и информационными поводами, либо они рассыпаются за недостаточностью доказательств. Будем надеяться, что прокуратура подготовилась более тщательно и досконально, то есть провела сбор всех необходимых доказательств для того, чтобы это дело можно было передать в суд. То есть давайте исходить из того, если мы кого-то в чем-то обвиняем, то мы должны иметь аргументированную базу. И признать виновным кого бы то ни было, это, кстати, и касаемо Бойко, можно только по решению суда. У нас же, к сожалению, правовая культура еще оставляет желать лучшего, и обвинения, которые звучат очень часто, и со стороны и представителей ГПУ, и со стороны представителей нашего парламентского корпуса, они, как правило, беспочвенны, ничем не подкреплены и очень часто граничат с клеветой.

Трагическая ситуация случилась, когда застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. Такова официальная версия…

— В первую очередь, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким господина Юрьева. А что касается самой ситуации, знаете, это все напоминает те ситуации, которые возникали, например, с Чечетовым, или которые возникали с Самсоненко-Семенюк, бывшей главой Фонда госимущества. То есть у нас каждый раз, как только возникает громкое дело, и есть ключевой свидетель по этому делу, почему-то с ним происходят какие-то инциденты такого порядка, причем мы помним, как, например, в ситуации с госпожой Семенюк, что якобы она застрелилась из охотничьего ружья.

То есть даже с точки зрения здравого смысла посмотреть на эту ситуацию, уже возникает достаточно много вопросов. Поэтому я думаю, что как раз Юрьев мог дать более исчерпывающие показания, и в этом не были заинтересованы. А вот кто не был заинтересован, это уже вопрос к следствию, то есть кто мог, скажем, если это не было самоубийство, либо это было доведение до самоубийства, то есть это уже вопрос к прокуратуре, к следствию, которые должны дать ответы на эти вопросы.

Когда Юрьев работал заместителем председателя "Нафтогаза", компанию возглавлял Евгений Бакулин. Ему грозят претензии со стороны ГПУ?

— Я не исключаю, если, опять же таки, следствием будут собраны доказательства, что есть мера вины в действиях Бакулина, которые подпадают под действие УК. То есть если будет доведен факт, и действия Бакулина подпадают как раз именно под нарушение УК, а не административного или дисциплинарного. Для этого нужно ознакомиться с материалами дела и сказать. Я не готов, в отличие от наших депутатов, говорить "от фонаря", какова мера вины.

Если Юрий Луценко заявляет, что Юрьев был неким связным звеном между Бакулиным и Коцубами. В данном случае возникнут ли у ГПУ хотя бы попытки обвинить обвинить Бакулина?

— Как минимум, подозревать, естественно, возникнут. Потому что Юрьев был подчиненным, Бакулин, возглавляя НАК "Нафтогаз", естественно, только с его ведома могли происходить подобного рода коммерческие операции.

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В том числе и закупка вышек. Поэтому, как минимум, есть свидетель, а, возможно, и как подозреваемый по этому делу. Но еще раз я повторюсь, что нужно смотреть, какими доказательствами и какими материалами располагает следствие, сейчас предполагать можно все, что угодно.

Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний прокомментировал в эфире "ГС", что обещанием громких дел ГПУ запугивает чиновников.