"Нафтогаз" и членовредительство. Хватит ли газа и тепла Украине?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Запасы топлива в украинских газовых хранилищах сокращаются. Как отмечают в "Укртрансгазе", за период с начала отопительного сезона, с 13 октября 2016-го и по 8 января 2017-го года, запасы уменьшились на более чем 22%.

Как Украина пройдет отопительный сезон и как рождественские морозы могут откорректировать процесс, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По вашему мнению, мы прошли экзамены рождественскими морозами?

— Я не столь оптимистичен, как глава "Нафтогаза" относительно и низких температур, и отопительного сезона, потому что мы имеем на сегодняшний день зиму, которая по температурным показателям значительно холоднее, чем две предыдущие, а запасы в подземных хранилищах газа сформировались как раз, исходя из температурных режимов 2015 – 2016 годов. В результате расход газа идет быстрее и, что самое печальное, нужно понимать, ведь вопрос не в том, какие объемы газа находятся в хранилищах, а в том, какое количество можно поднять в течении суток. То есть пока те запасы, которые есть, они позволяют оперировать до ста миллионов кубометров в сутки, их можно поднять. Но мы видим сокращение поставок реверса, в Европе тоже холодно. Европа хочет греться и свободных объемов газа тоже меньше. Соответственно, мы видим, что поднимаем в сутки достаточно большие объемы, но эта возможность будет сокращаться по мере сокращения запасов на подземных хранилищах. Я боюсь, что без дополнительной закупки, без дополнительных объемов, о чем говорилось еще полгода назад, еще летом обсуждался этот вопрос относительно закачки 17 миллиардов, то есть нам придется вернуться к вопросу переговоров и докупить недостающие объемы. То есть речь идет о прохождении зимы в феврале. Сейчас пока можно говорить о том, что все хорошо, газа хватает.

Где мы можем купить газ?

— "Газпром". У нас остается российское направление. Ситуация состоит в том, что руководство "Нафтогаза" сознательно довело ситуацию до необходимости переговоров с «Газпромом», до необходимости закупки российского газа, потому что, в принципе, летом вполне возможно было закупить эти объемы на европейском направлении. И при незначительном потреблении абсолютно спокойно заполнить хранилища, накопить эти 17 миллиардов, и сейчас вопрос прохождения отопительного сезона не стоял бы как таковой. И сейчас мы бы не обсуждали, мы бы поговорили, как здорово, хорошо, что всем будет тепло и все будет нормально. К сожалению, пока так сказать нельзя до тех пор, пока не будут проведены переговоры, пока не будет сформирован необходимый резерв.

В "Укртрансгазе" сообщили, что Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 миллиардов кубометров. Ранее эксперты сходились во мнении, что когда Украина достигнет 10 миллиардов кубометров газа, газотранспортная система не сможет справиться с дополнительными объемами транзита.

— Вопрос, сколько мы сможем поднимать в сутки, ведь хранилище используется не только для прохождения отопительного сезона, хранилище используется для поддержания транзита, а это процессы технически между собой взаимосвязаны, то есть их нельзя разделить, как бы этого не хотелось. Соответственно, когда мы говорим о необходимости отбора в сутки, то сейчас сто миллионов – это легко. В феврале, когда девять миллиардов останется в хранилище, тогда 80 миллионов поднять – это будет очень напряжно, а, может быть, и меньше. Вот о чем идет речь. Вы когда готовитесь к зиме, покупаете одежду, вы не надеетесь на то, что зима будет теплой, и вы в одном пиджаке сможете проходить до марта месяца. Вот так и с газотранспортной системой, то есть что будет тепло, и мы как-то проскочим, мне кажется, это не совсем дальновидная политика и стратегически верное решение.

Арктический циклон бушует над РФ и, вероятно, "Газпром" будет сокращать объемы газа в направлении к ЕС, потому что ему не будет хватать собственных запасов. Не будет ли такого сценария, как в 2009-ом году, когда Украину обвиняли в том, что она намеренно увеличивала отбор газа из газотранспортной системы? РИА Новости Украина Евгений Котенко Землянский: будущее энергетики Украины зависит от решения в Стокгольме

— Очень часто поднимается этот вопрос. После 2009-го года Европейская комиссия очень внимательно мониторит ситуацию с транзитом российского газа. Попытка провокации была зимой 2011-го года: давайте Украину обвиним, это было. И тогда Европа очень быстро, жестко отреагировала относительно того, что мы видим те объемы, которые проходят, и мы знаем, что никаких проблем с транзитом и никакой вины Украины с сокращением объемов нет. Поэтому, я думаю, что о возможных провокациях говорило руководство НАК "Нафтогаза". Я бы на его месте озаботился внутренними проблемами и хватит ли нам газа, а не хватит ли газа "Газпрому" для его потребностей, для населения. Это первое. Второе – никто не мешает НАК "Нафтогаз Украины" в координации с Европейской комиссией направить представителей мониторинговых групп, и эта практика есть, она была, ее можно продолжить на газоизмерительных станциях. Кстати, на всех газоизмерительных станциях и в РФ, и в Украине находятся представители "Нафтогаза" и "Газпрома", они это видят, и чтобы европейцы в режиме онлайн мониторили ситуацию и чтобы понимали, какой объем газа заходит на украинскую территорию, какой объем газа выходит. Упредить возможные провокации можно легко и просто, причем в правовом поле без каких-либо громких популистских заявлений.

Ранее в эфире радиостанции член наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.