Парубий подвел итоги работы пятой сессии Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва.

Председатель ВР подвел итоги работы парламента во время пятой сессии, а также представил подробный отчет со всей статистикой по итогам работы за это время.

Подытоживая пятую сессию, Парубий поблагодарил народных депутатов за работу во время этой сессии. "Это было очень тяжелое, но в то же время очень ответственное время для Украины", — сказал он. Из персонального архива Внутренняя угроза. Киев вновь в ожидании переворота

Председатель Верховной Рады также поблагодарил представителей правительства за сотрудничество и слаженную работу между парламентом и правительством.



"Во время этой сессии в течение пяти месяцев работы мы приняли 106 законов в целом, из них 16 по ратификации, 60 законопроектов принято в первом чтении. Мы смогли пройти путем реформ во многих сферах. Были приняты чрезвычайно важные законы по реформированию сферы энергетики и коммунальных услуг. Мы продолжили судебную реформу и закон "О Высшем совете правосудия", который стал символом того, что мы решительно настроены на реформирование судебной системы. Мы приняли бюджет, бюджет воюющей страны", — отметил он.

После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины.

Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента ранее поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".