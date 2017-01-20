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    Трамп, инаугурация: первая леди США и любимая дочь

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (523)

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    Супруга поддерживала Дональда Трампа в ходе избирательной кампании, даже когда его обвинили в непристойных высказываниях о женщинах. В своей новой роли Меланья обещает заниматься правозащитной деятельностью.
    Дональд Трамп с сыном Бэрроном, женой Меланьей и дочерью Иванкой
    REUTERS Mike Segar

    РИА Новости Украина

    Внимание всего мира в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа приковано не только к нему, но и к женщинам рядом – новой первой леди Меланье Трамп и дочери Трампа от первого брака Иванке.

    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP
    Дональд Трамп и его молодая команда

    Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, а в Америку приехала всего 20 лет назад – таким образом, первой леди США второй раз в истории Штатов станет уроженка другой страны: впервые это произошло почти 200 лет назад, когда первой леди была родившаяся в Англии Луиза Адамс, жена шестого президента Куинси Адамса, чья семья занимала Белый дом в 1825–1829 годах.

    Супруга поддерживала Дональда Трампа в ходе избирательной кампании, даже когда его обвинили в непристойных высказываниях о женщинах. В своей новой роли Меланья обещает заниматься правозащитной деятельностью, в том числе попытаться оградить детей и подростков от нападок в соцсетях.

    Иванка Трамп — яркий пример современной американки. В 35 лет она счастливая жена и мать троих детей, состоявшаяся бизнес-леди, щедрый филантроп и успешный писатель. Ее имя известно во всем мире, о ней пишут хвалебные статьи как модные, так и бизнес-журналы. Причем оценивается не то, сколько родительских денег потратила "золотая дочь", а какую прибыль она принесла Trump Organization.

    Доверие Трампа к дочери безгранично, именно ей он доверяет заключение наиболее важных сделок. СМИ и политологи называют ее "звездой Трампа", которая привела республиканца к победе на этих выборах. Некоторые даже прогнозируют, что именно она, а не Меланья, будет в ближайшие четыре года настоящей "первой леди" США, пишут РИА Новости.

    Жена президента

    Меланья Трамп
    bigpicture
    Сексапил №6. Меланья Трамп - новая хозяйка Белого дома

    Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в Севнице, на территории нынешней Словении, 16 апреля 1970 года. С 16 лет она работала моделью и манекенщицей. При этом Меланья говорит на пяти языках: словенском, сербском, английском, французском и немецком. Она появлялась на обложках всемирно известных изданий о моде, однажды даже обнаженной, и снималась в кино. Меланья познакомилась с Трапом в 1999 году, и они официально оформили брак в 2005 году.

    После свадьбы чета Трампов посещала Словению, а один день супруги даже провели непосредственно в родном городке Меланьи. В 2006 году у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Трампа.

    Сам Трамп до свадьбы говорил, что они с супругой очень совместимы и между ними "буквально никогда" не происходит конфликтов. В ходе нынешней кампании Меланья оказывала поддержку мужу даже в весьма скандальных ситуациях. "Он верит в вас, он верит в Америку, он будет фантастическим президентом США", — сказала Меланья Трамп на съезде Республиканской партии. Она сказала, что на протяжении 18 лет брака с Трампом видела, что "он хочет сделать эту страну лучше".

    В середине лета 2016 года, то есть в самый разгар избирательной кампании, газета New York Post разместила на первой полосе снимок обнаженной Меланьи Трамп. Репортеры нашли несколько откровенных снимков миссис Трамп, сделанных еще в 1995 году для журнала Max. Дональд Трамп заявил журналистам газеты, что Меланья была одной из самых успешных моделей и участвовала во множестве фотосессий, в том числе для обложек крупных журналов.

    bigpicture
    Меланья Трамп

    В августе адвокаты Меланьи Трамп подали в суд на британскую газету Daily Mail, обвинив журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 1990-е годы и оценив ущерб репутации супруги кандидата в президенты в 150 миллионов долларов. В результате газета отозвала материал, который стал причиной иска. 1 сентября на сайте Daily Mail появился ответ на выдвинутые обвинения. Редакция заявила, что изложенные в статье факты были почерпнуты в других доступных источниках и журналисты не утверждали, что они являются правдой.

    facebook.com/Melania-trump-1970
    Самые яркие образы Меланьи Трамп

    Одним из самых главных скандалов в этой президентской гонке стала история о высказываниях Трампа 11-летней давности. Американские СМИ 7 октября опубликовали запись от 2005 года частного разговора тогда еще не участвовавшего в большой политике бизнесмена, где он хвастается приставаниями к женщинам. Трамп публично извинился за свои слова, но официальные лица из собственной партии осудили его, а некоторые отозвали свою поддержку.

    Сначала Меланья заявила, что слова ее мужа в отношении женщин неприемлемы и оскорбительны, но выразила надежду, что избиратели примут его извинения. "Слова, использованные моим мужем, неприемлемы и оскорбительны для меня. Они не характеризуют человека, которого я знаю. У него есть сердце и ум лидера. Я надеюсь, что люди примут его извинения, так как у нас есть необходимость сосредоточиться на важных вопросах, стоящих перед нашим народом и миром", — сказала она.

    Меланья Трамп
    facebook.com/Melania-trump-1970
    Новая первая леди США. Самые яркие образы Меланьи Трамп

    Немногим позже супруга Трампа сказала, что Дональда спровоцировали на скандальный разговор. По ее словам, это был "разговор мальчишек", а ее супруга "подтолкнули, спровоцировали… сказать грязные и плохие вещи".

    Меланья не осталась в стороне, когда женщины стали обвинять Трампа в приставаниях. К примеру, она в официальном порядке потребовала от журнала People опровержения публикации о том, что ее супруг якобы приставал к журналистке издания Наташе Стройнофф, пригрозив изданию судом.

    Будущей первой леди пришлось отбиваться от обвинений в нарушении иммиграционного законодательства в США. В некоторых СМИ высказывались предположения, что Трамп нелегально работала моделью в США в 1995 году, находясь в стране по туристической визе. По словам юриста Меланьи Трамп, она прибыла в Америку только в 1996 году по туристической визе, которую вскоре сменила на рабочую, а в 2001 году получила "гринкарту". Через год после свадьбы она оформила американское гражданство.

    MANDEL NGAN / AFP
    Дональд Трамп с супругой Меланией на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне

    После речи на партийном съезде Меланью обвинили в плагиате. Два абзаца ее речи практически полностью совпали с речью нынешней первой леди Мишель Обамы 2008 года. Ответственность за это взяла на себя помощница Меланьи, заявив, что подала в отставку, однако Трампы эту отставку не приняли.

    Некоторые разночтения есть в информации о том, имеет ли Меланья диплом о высшем образовании. Как отмечали некоторые СМИ, на официальной странице будущей первой леди говорилось, что она получила степень бакалавра по архитектуре и дизайну в Университете Любляны. Однако, по данным других СМИ, в книге, посвященной супруге миллиардера, утверждалось, что она ушла из университета через год после поступления, чтобы продолжить карьеру модели.

    После победы Трампа на выборах некоторые известные бренды объявили бойкот Меланье и отказались продавать ей свою одежду. Так, модельер Софи Теле, на протяжении восьми лет одевавшая первую леди США Мишель Обаму, отказалась от сотрудничества с Меланьей. Свое решение она объяснила тем, что риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми она руководствуется в жизни.

    В ответ новая "первая леди" получила поддержку со всего мира. Так, российская певица Вика Цыганова отправила Меланье в подарок жакет из соболя и кашемира "Душегрейка".

    А обувная фабрика из Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцоговины) сшила для Меланьи Трамп две пары туфель. Одна из них — белые туфли на шпильках — предназначалась как раз для церемонии инаугурации. Кроме того, сербы приготовили для самого Трампа смокинг и бабочку. Дизайнер Маринко Умицевич сказал, что собирался попасть на церемонию и подарить Меланье "приглавке" (традиционную национальную обувь), а будущему главе Белого дома — ночную рубашку с национальным узором, чтобы он "вспоминал" дизайнера. Правда, открыть визу в Америку Умицевич не успел. Меланья отправила дизайнеру в качестве утешения и благодарности галстук и футболку, которая, правда, оказалась ему мала.

    Дочь президента

    Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье Трамп и его первой жены – чешской модели Иваны (они были женаты в 1977—1992 года). Иванка стала вторым ребенком миллиардера после Дональда Джона Трамп-младшего.

    Иванка Трамп, facebook
    Дочь президента США Иванка Трамп

    Иванка с успехом использовала все возможности, которые предоставил ей состоятельный отец, а также внешние данные, унаследованные от матери-модели. Девушка с отличием окончила экономический факультет Пенсильванского университета и позже активно применила свои знания как при работе в крупных корпорациях, так и при создании собственной фирмы.

    Иванка Трамп, facebook
    Дочь президента США Иванка Трамп

    Благодаря яркой внешности Иванка в конце 1990-х начала свою карьеру фотомодели. Однако со временем эта сфера перестала ее интересовать, и после окончания университета дочь миллиардера полностью переключилась на работу в крупных кампаниях, где всякий раз занимала высокие посты.

    В 26 лет она стала вице-президентом в корпорации своего отца Trump Organization и занимает этот пост до сих пор. Иванка также создала собственный бренд ювелирных украшений Ivanka Trump, который позже стал заниматься и одеждой, и обувью.

    Западные СМИ постоянно называют ее примером для подражания для современных женщин. В своих интервью она часто говорит о том, как достичь целей, преуспеть в бизнесе и при этом не обделить вниманием и временем родных. Ее книга "Козырная карта: как выиграть в бизнесе и в жизни", ставшая бестселлером, рассказывает именно о том, как найти и занять свое место в жизни и, что не менее важно, как его не упустить.

    Иванка Трамп, facebook
    Дочь президента США Иванка Трамп с семьей

    В 2009 году Иванка вышла замуж за нью-йоркского медиа-магната Джареда Кушнера. После заключения брака она даже сменила веру — из пресвитерианской церкви перешла в иудаизм, который исповедует семья ее супруга, и получила еврейское имя Яэль. В браке родились дочь и два сына, причем младший ребенок появился на свет совсем недавно — в марте 2016 года.

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    Иванка считает себя очень современной женщиной, в то же время ценящей традиции. Переход в иудаизм она называет одним из важнейших решений в своей жизни. В интервью Vogue дочь Трампа рассказывала, что в семье они питаются кошерной пищей, всегда соблюдают шабат, во время которого отключают телефоны и посвящают время только друг другу.

    Иванка Трамп, facebook
    Дочь президента США Иванка Трамп с семьей

    Западные СМИ считают, что Иванка, безусловно, входит в круг людей, оказывающих наибольшее влияние на Трампа и его политические решения. Возможно, так будет и во время правления нового президента. Во всяком случае, журнал Week отметил, что когда Трампа спросили, кого он ценит больше всех, он, не задумываясь, назвал Иванку.

    Дональд Трамп. Интересные факты из жизни 45-го президента США. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Дональд Трамп. Интересные факты из жизни 45-го президента США

    Она активно принимала участие в кампании Трампа, произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. Иванка крайне популярна среди женщин США, и именно благодаря положительному имиджу ей удалось привлечь на сторону отца ту часть электората, с которым у него самого на фоне многочисленных скандалов были достаточно натянутые отношения.

    Выступая на съезде Республиканской партии в Кливленде летом, она, например, обратившись к женщинам и молодежи, произнесла сильную речь о необходимости введения равной оплаты труда. Впрочем, по оценкам специалистов, ее выступления такие всегда: Иванка точно знает, что, кому и когда сказать. В этом плане, по мнению издания Independent, она заметно отличается от членов своей семьи, которым свойственны провокационные заявления и заимствованные у других речи.

    Однако президентская кампания 2016 года многими политологами уже названа самой "грязной": никогда ранее кандидаты не прибегали к столь частому использованию компромата. Жертвами этих нечестных игр чаще всего становились близкие люди претендентов на президентское кресло. Не обошло это и Иванку Трамп. Например, жительницы США, недовольные отношением Трампа к слабому полу, устраивали акции с призывом не покупать одежду Иванки, но та не оступилась от поддержки отца.

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    После выборов Иванка заявила, что временно покинет Trump Organization и свою компанию по производству одежды и аксессуаров после вступления ее отца в должность. Также известно, что ее муж Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка в Белом доме работать не будет.

    Сама компания Трампа перейдет под управление его двух старших сыновей – Дональда-младшего и Эрика.

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