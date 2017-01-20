Трамп, инаугурация: первая леди США и любимая дочь

РИА Новости Украина

Внимание всего мира в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа приковано не только к нему, но и к женщинам рядом – новой первой леди Меланье Трамп и дочери Трампа от первого брака Иванке.

Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, а в Америку приехала всего 20 лет назад – таким образом, первой леди США второй раз в истории Штатов станет уроженка другой страны: впервые это произошло почти 200 лет назад, когда первой леди была родившаяся в Англии Луиза Адамс, жена шестого президента Куинси Адамса, чья семья занимала Белый дом в 1825–1829 годах.

Супруга поддерживала Дональда Трампа в ходе избирательной кампании, даже когда его обвинили в непристойных высказываниях о женщинах. В своей новой роли Меланья обещает заниматься правозащитной деятельностью, в том числе попытаться оградить детей и подростков от нападок в соцсетях.

Иванка Трамп — яркий пример современной американки. В 35 лет она счастливая жена и мать троих детей, состоявшаяся бизнес-леди, щедрый филантроп и успешный писатель. Ее имя известно во всем мире, о ней пишут хвалебные статьи как модные, так и бизнес-журналы. Причем оценивается не то, сколько родительских денег потратила "золотая дочь", а какую прибыль она принесла Trump Organization.

Доверие Трампа к дочери безгранично, именно ей он доверяет заключение наиболее важных сделок. СМИ и политологи называют ее "звездой Трампа", которая привела республиканца к победе на этих выборах. Некоторые даже прогнозируют, что именно она, а не Меланья, будет в ближайшие четыре года настоящей "первой леди" США, пишут РИА Новости.

Жена президента

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в Севнице, на территории нынешней Словении, 16 апреля 1970 года. С 16 лет она работала моделью и манекенщицей. При этом Меланья говорит на пяти языках: словенском, сербском, английском, французском и немецком. Она появлялась на обложках всемирно известных изданий о моде, однажды даже обнаженной, и снималась в кино. Меланья познакомилась с Трапом в 1999 году, и они официально оформили брак в 2005 году.

После свадьбы чета Трампов посещала Словению, а один день супруги даже провели непосредственно в родном городке Меланьи. В 2006 году у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Трампа.

Сам Трамп до свадьбы говорил, что они с супругой очень совместимы и между ними "буквально никогда" не происходит конфликтов. В ходе нынешней кампании Меланья оказывала поддержку мужу даже в весьма скандальных ситуациях. "Он верит в вас, он верит в Америку, он будет фантастическим президентом США", — сказала Меланья Трамп на съезде Республиканской партии. Она сказала, что на протяжении 18 лет брака с Трампом видела, что "он хочет сделать эту страну лучше".

В середине лета 2016 года, то есть в самый разгар избирательной кампании, газета New York Post разместила на первой полосе снимок обнаженной Меланьи Трамп. Репортеры нашли несколько откровенных снимков миссис Трамп, сделанных еще в 1995 году для журнала Max. Дональд Трамп заявил журналистам газеты, что Меланья была одной из самых успешных моделей и участвовала во множестве фотосессий, в том числе для обложек крупных журналов.

bigpicture Меланья Трамп

В августе адвокаты Меланьи Трамп подали в суд на британскую газету Daily Mail, обвинив журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 1990-е годы и оценив ущерб репутации супруги кандидата в президенты в 150 миллионов долларов. В результате газета отозвала материал, который стал причиной иска. 1 сентября на сайте Daily Mail появился ответ на выдвинутые обвинения. Редакция заявила, что изложенные в статье факты были почерпнуты в других доступных источниках и журналисты не утверждали, что они являются правдой.

facebook.com/Melania-trump-1970 Самые яркие образы Меланьи Трамп

Одним из самых главных скандалов в этой президентской гонке стала история о высказываниях Трампа 11-летней давности. Американские СМИ 7 октября опубликовали запись от 2005 года частного разговора тогда еще не участвовавшего в большой политике бизнесмена, где он хвастается приставаниями к женщинам. Трамп публично извинился за свои слова, но официальные лица из собственной партии осудили его, а некоторые отозвали свою поддержку.

Сначала Меланья заявила, что слова ее мужа в отношении женщин неприемлемы и оскорбительны, но выразила надежду, что избиратели примут его извинения. "Слова, использованные моим мужем, неприемлемы и оскорбительны для меня. Они не характеризуют человека, которого я знаю. У него есть сердце и ум лидера. Я надеюсь, что люди примут его извинения, так как у нас есть необходимость сосредоточиться на важных вопросах, стоящих перед нашим народом и миром", — сказала она.

Немногим позже супруга Трампа сказала, что Дональда спровоцировали на скандальный разговор. По ее словам, это был "разговор мальчишек", а ее супруга "подтолкнули, спровоцировали… сказать грязные и плохие вещи".

Меланья не осталась в стороне, когда женщины стали обвинять Трампа в приставаниях. К примеру, она в официальном порядке потребовала от журнала People опровержения публикации о том, что ее супруг якобы приставал к журналистке издания Наташе Стройнофф, пригрозив изданию судом.

Будущей первой леди пришлось отбиваться от обвинений в нарушении иммиграционного законодательства в США. В некоторых СМИ высказывались предположения, что Трамп нелегально работала моделью в США в 1995 году, находясь в стране по туристической визе. По словам юриста Меланьи Трамп, она прибыла в Америку только в 1996 году по туристической визе, которую вскоре сменила на рабочую, а в 2001 году получила "гринкарту". Через год после свадьбы она оформила американское гражданство.

MANDEL NGAN / AFP Дональд Трамп с супругой Меланией на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне

После речи на партийном съезде Меланью обвинили в плагиате. Два абзаца ее речи практически полностью совпали с речью нынешней первой леди Мишель Обамы 2008 года. Ответственность за это взяла на себя помощница Меланьи, заявив, что подала в отставку, однако Трампы эту отставку не приняли.

Некоторые разночтения есть в информации о том, имеет ли Меланья диплом о высшем образовании. Как отмечали некоторые СМИ, на официальной странице будущей первой леди говорилось, что она получила степень бакалавра по архитектуре и дизайну в Университете Любляны. Однако, по данным других СМИ, в книге, посвященной супруге миллиардера, утверждалось, что она ушла из университета через год после поступления, чтобы продолжить карьеру модели.

После победы Трампа на выборах некоторые известные бренды объявили бойкот Меланье и отказались продавать ей свою одежду. Так, модельер Софи Теле, на протяжении восьми лет одевавшая первую леди США Мишель Обаму, отказалась от сотрудничества с Меланьей. Свое решение она объяснила тем, что риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми она руководствуется в жизни.

В ответ новая "первая леди" получила поддержку со всего мира. Так, российская певица Вика Цыганова отправила Меланье в подарок жакет из соболя и кашемира "Душегрейка".

А обувная фабрика из Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцоговины) сшила для Меланьи Трамп две пары туфель. Одна из них — белые туфли на шпильках — предназначалась как раз для церемонии инаугурации. Кроме того, сербы приготовили для самого Трампа смокинг и бабочку. Дизайнер Маринко Умицевич сказал, что собирался попасть на церемонию и подарить Меланье "приглавке" (традиционную национальную обувь), а будущему главе Белого дома — ночную рубашку с национальным узором, чтобы он "вспоминал" дизайнера. Правда, открыть визу в Америку Умицевич не успел. Меланья отправила дизайнеру в качестве утешения и благодарности галстук и футболку, которая, правда, оказалась ему мала.

Дочь президента

Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье Трамп и его первой жены – чешской модели Иваны (они были женаты в 1977—1992 года). Иванка стала вторым ребенком миллиардера после Дональда Джона Трамп-младшего.

Иванка Трамп, facebook Дочь президента США Иванка Трамп

Иванка с успехом использовала все возможности, которые предоставил ей состоятельный отец, а также внешние данные, унаследованные от матери-модели. Девушка с отличием окончила экономический факультет Пенсильванского университета и позже активно применила свои знания как при работе в крупных корпорациях, так и при создании собственной фирмы.

Иванка Трамп, facebook Дочь президента США Иванка Трамп

Благодаря яркой внешности Иванка в конце 1990-х начала свою карьеру фотомодели. Однако со временем эта сфера перестала ее интересовать, и после окончания университета дочь миллиардера полностью переключилась на работу в крупных кампаниях, где всякий раз занимала высокие посты.

В 26 лет она стала вице-президентом в корпорации своего отца Trump Organization и занимает этот пост до сих пор. Иванка также создала собственный бренд ювелирных украшений Ivanka Trump, который позже стал заниматься и одеждой, и обувью.

Западные СМИ постоянно называют ее примером для подражания для современных женщин. В своих интервью она часто говорит о том, как достичь целей, преуспеть в бизнесе и при этом не обделить вниманием и временем родных. Ее книга "Козырная карта: как выиграть в бизнесе и в жизни", ставшая бестселлером, рассказывает именно о том, как найти и занять свое место в жизни и, что не менее важно, как его не упустить.

Иванка Трамп, facebook Дочь президента США Иванка Трамп с семьей

В 2009 году Иванка вышла замуж за нью-йоркского медиа-магната Джареда Кушнера. После заключения брака она даже сменила веру — из пресвитерианской церкви перешла в иудаизм, который исповедует семья ее супруга, и получила еврейское имя Яэль. В браке родились дочь и два сына, причем младший ребенок появился на свет совсем недавно — в марте 2016 года.

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Иванка считает себя очень современной женщиной, в то же время ценящей традиции. Переход в иудаизм она называет одним из важнейших решений в своей жизни. В интервью Vogue дочь Трампа рассказывала, что в семье они питаются кошерной пищей, всегда соблюдают шабат, во время которого отключают телефоны и посвящают время только друг другу.

Иванка Трамп, facebook Дочь президента США Иванка Трамп с семьей

Западные СМИ считают, что Иванка, безусловно, входит в круг людей, оказывающих наибольшее влияние на Трампа и его политические решения. Возможно, так будет и во время правления нового президента. Во всяком случае, журнал Week отметил, что когда Трампа спросили, кого он ценит больше всех, он, не задумываясь, назвал Иванку.

Она активно принимала участие в кампании Трампа, произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. Иванка крайне популярна среди женщин США, и именно благодаря положительному имиджу ей удалось привлечь на сторону отца ту часть электората, с которым у него самого на фоне многочисленных скандалов были достаточно натянутые отношения.

Выступая на съезде Республиканской партии в Кливленде летом, она, например, обратившись к женщинам и молодежи, произнесла сильную речь о необходимости введения равной оплаты труда. Впрочем, по оценкам специалистов, ее выступления такие всегда: Иванка точно знает, что, кому и когда сказать. В этом плане, по мнению издания Independent, она заметно отличается от членов своей семьи, которым свойственны провокационные заявления и заимствованные у других речи.

Однако президентская кампания 2016 года многими политологами уже названа самой "грязной": никогда ранее кандидаты не прибегали к столь частому использованию компромата. Жертвами этих нечестных игр чаще всего становились близкие люди претендентов на президентское кресло. Не обошло это и Иванку Трамп. Например, жительницы США, недовольные отношением Трампа к слабому полу, устраивали акции с призывом не покупать одежду Иванки, но та не оступилась от поддержки отца.

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После выборов Иванка заявила, что временно покинет Trump Organization и свою компанию по производству одежды и аксессуаров после вступления ее отца в должность. Также известно, что ее муж Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка в Белом доме работать не будет.

Сама компания Трампа перейдет под управление его двух старших сыновей – Дональда-младшего и Эрика.