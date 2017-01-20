Обеды, ужины и танцы. Как проходит инаугурация Трампа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Вашингтоне 20 января проходит торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа, а уходящий президент США Барак Обама официально сложит свои полномочия.

Гимн США во время инаугурации, которая будет стоить около 200 миллионов долларов, исполнит 16-летняя певица с украинским корнями Джеки Иванко. После на трибуне Белого Дома президент примет инаугурационный парад.

Как проходят мероприятия, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила из США политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заходи безпеки передбачені в Вашингтоні в зв'язку з інавгурацією Трампа?

— По суті, події інавгурації розпочалися 19 числа. Як це відбувалося? Власне, у американців є талант організовувати заходи інавгурації. Нагадаю, це заходи, в яких бере участь більше двох мільйонів людей, які спеціально приїжджають, як прихильники президента, так і ті люди, котрі хочуть висловити інакшу позицію, або просто цікавляться політичним життям в Америці. Відповідно, Центральна алея, тобто це вся територія від Капітолію до меморіалу Лінкольна, це понад чотири кілометри, є частиною зони інавгурації. Організовано надзвичайно якісно, тому що в принципі ви не стоїте в корках. Тобто от я користуюсь автомобілем, можна спокійно пересуватися містом і, припустимо, працювати, так як вчорашній день був робочим в США. До охорони публічно залучено 15 тисяч полісменів, але що цікаво, якщо ви купуєте квиток на різноманітні види активностей і навіть отримуєте квиток в найближчі зони до виступу президента, припустимо, є зона біля меморіалу Лінкольна, вас перевіряють не лише на вході, але і перевіряють спецслужби ваше прізвище, на яке ви купуєте квиток. Один з найдорожчих за вартістю квитку заходів, це була вечеря з Дональдом Трампом для тих людей, які інвестували у його виборчу кампанію, в республіканську виборчу кампанію, найближчого оточення, і тих людей, які могли собі дозволити 100-300 тисяч доларів вкладу в подібну вечерю. Тобто в Америці все капіталістично і навіть ті українці, які отримали, припустимо, запрошення, вони теж мають внести певний внесок за участь у вечері, або у балі.

MANDEL NGAN / AFP Избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс во время приема и ужина в Union Station в Вашингтоне

Які заходи заплановані 20 січня?

— Найбільш цікава частина розпочнеться о 12:00. Тобто побудували сцену біля Капітолію, на цю сцену виходять ключові республіканці, виходить президент, віце-президент, і він за протоколом буде якраз зачитувати офіційно свою присягу і виступати. І що цікаво, от американці і американські експерти очікують, що його промова, окрім офіційної присяги, буде дуже юнайтед, дуже об'єднуюча, тому що ті речі, які він говорив на вечорі для інвесторів партії, інвесторів кампанії, це була мова про мене, про те, який я молодець, яка у мене чудова родина і яка у мене чудова команда. Тобто це є така мова егоїзму на відміну від Обами. Завтра це має бути абсолютно інша промова, і це є дуже символічно, важливо для американського народу. Після чого знову ж таки Трамп переїжджає на іншу локацію. В іншій частині цієї алеї і робить там виступ. І йде парад. Парад традиційно з використанням американської музики і американського симфонічного оркестру, в якому грають люди з армії. Це для них теж дуже символічно, тому що в усіх інавгураційних заходах також беруть участь колишні військові, ветерани, вони їх дуже поважають. Після цих виступів починається вечірня частина і Трамп на кожному з цих балів бере участь. Але на одному балі він просто танцює, на іншому балі він затримується випити бокал вина і на третьому балі він вже затримується, відповідно, для більш глибокого спілкування.

REUTERS Yuri Gripas Вице-президент Майк Пенс произносит тост на ужине перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне

Скільки приблизно заплановано акцій протесту?

— Я спілкувалася з колегами, місцевими журналістами, вони казали, більше десяти. Найбільш яскраві, там де більше 5000 людей, це є рух за права жінок, вони підтримували Клінтон, потім рух "чорні життя мають значення", це є великий рух афроамериканців, які, скажімо так, в принципі, не сприймають риторику Трампа. І ще дуже великий мітинг людей, які борються за легалізацію маріхуани, яка вирощується в США, теж порядку 5000 людей. Під ці рухи виділяли окремі зони. Але протягом місяця, що я тут перебуваю, мабуть, щотижня відбувалися теж невеличкі мітинги, які стосувалися певної думки щодо Трампа. Припустимо, був протест проти того, що в новому кабінеті, представленому, нема жодного латиноамериканця. Тобто це вперше від періоду Рейгана така дискредитація 17% населення США. І люди мітингували, вони танцювали, робили плакати, це був яскравий мітинг, цікавий для медіа, але участь брали… до 100 людей.

З американських зірок хтось виступатиме? Бо була інформація, що багато зірок відмовилися бути присутніми на інавгурації Трампа.

— Якщо подивитися на формат виступів, це є дуже дорога сцена, це є дуже дорогі ілюмінації, навіть ці зірки середнього рівня дивляться непогано. І виступали сьогодні зірки, які більш відомі американцям, які грають кантрі, які грають класичну американську музику, яка подобається людям в тому числі з провінції, які приїхали.

Відповідно, політтехнологічно це було зроблено правильно. Завтра, я наголошую, що події є більш протокольні, ніж ті, що відбувалися сьогодні, на концерті. Тому багато буде класичних оркестрів, класичної музики, музики від оркестру армії і відповідно для зірок там буде менше часу, коли вони разом з Трампом виступають. Сьогодні Трамп з зірками перебував на одній сцені і, відповідно, знаходився до кінця концерту.

REUTERS Jonathan Ernst Прием и ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента США в Вашингтоне

Чи відомо, скільки коштує інавгурація?

— Так. CNN оцінив інавгурацію в 200 мільйонів доларів, з яких сам Трамп з приватних джерел, зі свого фонду, залучив 90 мільйонів доларів. Це є одна з найбільших сум в історії США, тому що Обама, якщо не помиляюсь, залучив 40 чи 50 мільйонів. Для них це важливо, бо вони кажуть, що ми економимо бюджетні кошти, ми можемо знайти інвесторів для інавгураційних заходів.

Смотрите также: Трампа и зрелищ: концерт, посвященный инаугурации нового президента США

Але це дійсно дуже дорого, в першу чергу тому, що якщо в нас мітинг відбувається і всі стоять на траві, зрозуміло, з наслідками цього, то тут навіть зроблена така штучна поверхня, аби людям було комфортно, я вже не кажу про повагу до журналістів, спеціальні зони з посиленими можливостями до передачі інтернет-зв'язку, спеціальними студіями. Тобто тут досить важко побудувати сцену, яка знаходиться, по суті, на території чотирьох кілометрів. От така вартість відповідно цих послуг, і тому хто пролобіював участь і ключовий підряд, йому дуже пощастило, бо це є дійсно великі кошти.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

Также политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" рассказал, чем должны заниматься депутаты вместо посещения мероприятий, не связанных с депутатскими функциями.