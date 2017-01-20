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    Полиция распыляет газ на противников Трампа в Вашингтоне

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (513)

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    В ночь перед инаугурацией Трампа в американской столице произошли столкновения между сторонниками и противниками избранного президента. Стычки произошли у здания, где проходила вечеринка сторонников Трампа.
    канал Ruptly TV в YouTube

    Полиция США применила газ во время демонстрации против избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Как отмечается, в ночь перед инаугурацией Трампа в американской столице произошли столкновения между сторонниками и противниками избранного президента. Стычки произошли у здания бизнес-центра для журналистов National Press Club, где проходила вечеринка сторонников Трампа и где рядом собрались сотни его противников. По данным агентства, помимо словесной перепалки в одного человека с флагом в поддержку Трампа кидали различным мусором, а затем преследовали его.

    "Полиция использовала аэрозоль химического воздействия против некоторых протестующих в попытке взять под контроль неуправляемую толпу", — говорится в сообщении агентства.

    Концерт в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Видео
    Канал на Youtube Голос Америки
    Концерт в честь предстоящей инаугурации Трампа

    О пострадавших не сообщается.

    Ранее сообщалось о немногочисленном протесте против Трампа примерно из 40 человек, которые прошли маршем по центральной К-стрит. Собравшиеся критиковали иммиграционную политику Трампа. Протест проходил мирно в сопровождении полиции.

    Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января. Планируются десятки акций протеста. Национальная служба парков, которая отвечает за доступ к обширным районам в центре Вашингтона, готова принять до 350 тысяч протестующих.

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