Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда пообещали сопротивление Трампу

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации прошел в Нью-Йорке с участием градоначальника Билла Де Блазио, знаменитых голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура и певицы Шер.

Акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила на углу Центрального парка и фешенебельной Пятой авеню — перед башней отеля, которая носит имя избранного президента, и недалеко от резиденции семьи Трампа в Trump Tower.

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Протестующие скандировали "У кого власть?— У нас власть!" Первым из знаменитостей выступил Де Ниро, заявивший, что считает Трампа "плохим примером для этой страны и этого города". Он признался, что никогда не думал, что Трамп окажется в Вашингтоне. "Что бы ни случилось, мы — американцы, жители Нью-Йорка и патриоты — вместе выступим за права наших граждан", — призвал он.

"Мы будем сопротивляться, мы покажем сопротивление, потому что на кону все, что мы любим", — звучало со сцены. Акция проходит под общим лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе"), такой же призыв распространяется в социальных сетях. Участники критикуют Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступают в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.

На сцену поднялся также Де Блазио, который уже не раз высказывался о своей оппозиции избранному президенту. Он призвал американцев самих определять свою судьбу, даже если Вашингтон будет контролировать Трамп. "Сегодняшний вечер — ясный пример того, что, собравшись вместе, мы определяем будущее этой страны", — сказал он со сцены.

Сразу в день инаугурации мэр призвал коллег и единомышленников "строить нацию, в которую мы вместе верим". "Трамп ранее говорил, что создал движение. Сегодня мы создаем свое движение! В защиту сделанных достижений и в защиту прав наших людей. В городах по всей стране собираются мэры для подписания требования о том, чтобы следующие 100 дней стали днями наших совместных действий. Мы стоим за свои города, потому что они — настоящая Америка!" — заявил Де Блазио.

Шер назвала будущего президента "невероятным нарциссом, который изменит мир". "Спасти нас можете только вы", — обратилась она к собравшимся.

Акции протеста начались в США уже на следующий день после выборов, на которых победил Трамп. Беспорядки прокатились по крупным городам по всей стране. Главная акция запланирована в день инаугурации 45-го президента в Вашингтоне — 20 января.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.