США расследуют связи окружения Трампа с российскими чиновниками - СМИ

Mandel NGAN / AFP

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Федеральное бюро расследований (ФБР) при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и отдела расследования финансовых преступлений министерства финансов США изучает перехваченную информацию и финансовые транзакции в рамках расследования предположительных связей окружения избранного президента Дональда Трампа с российскими чиновниками, сообщает New York Times.

Согласно сообщению, они изучают связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба избранного президента США и экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна.

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"Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования", — цитирует газета пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс.

Манафорт, в свою очередь, назвал информацию о подобном расследовании "грязной шуткой и абсолютной ложью демократов".

Как сообщает газета, сотрудники разведки передали отчеты расследования на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений на данный момент нет.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.