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    Доллар дешевеет перед инаугурацией Трампа

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (508)

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    Участники рынка опасаются, что политика Дональда Трампа окажется не столь дружественной к бизнесу, как ожидалось ранее. Инвесторы готовы подождать и посмотреть, что сможет предложить администрация нового президента.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа и после выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен курс доллара к мировым валютам пошел на снижение, сообщает РИА Новости Прайм, ссылаясь на данные торгов.

    Концерт в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Видео
    Канал на Youtube Голос Америки
    Концерт в честь предстоящей инаугурации Трампа

    По состоянию на 07.23 индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 101,01 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0680 доллара за евро с 1,0664 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 114,76 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.

    Глава ФРС США в своей речи в Стэнфордском университете в четверг заявила, что считает целесообразным постепенную корректировку политики регулятора, сообщает агентство Блумберг. Ранее, в среду, Йеллен отметила, что сроки повышения ставок ФРС зависят от развития событий в экономике США в ближайшее время, и что имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику.

    Участники рынка также ожидают инаугурации Трампа, которая состоится позднее в пятницу. Они опасаются, что его политика окажется не столь дружественной к бизнесу, как ожидалось ранее.

    "Понятно, что инвесторы достигли такого уровня, когда они готовы подождать и посмотреть, что сможет предложить администрация Трампа", — прокомментировал главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner).

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