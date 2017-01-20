Политолог: если Трамп выполнит свои предвыборные обещания, пострадают все

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Выступление главы КНР на Всемирном экономическом форуме в Давосе подтвердило намерения страны стать лидером мировой экономики. Си Цзиньпин рассказал, что его страна пытается сократить свою зависимость от массового производства, диверсифицирует экономику и стимулирует внутреннее потребление, которое способствует росту ВВП.

Глава КНР заявил, что "нет никакого смысла обвинять экономическую глобализацию в мировых экономических проблемах". Международные финансовые кризисы, по мнению руководителя КНР, вызваны чрезмерным стремлением к получению прибыли.

Китайский лидер подтвердил, что его страна открыта для торговли, приглашает мир воспользоваться преимуществами рынка. Все это прозвучало на фоне того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп говорит о протекционизме и срыве торговых отношений.

Возможное экономическое будущее США прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Какое экономическое будущее ожидает США?

– Все-таки, если исходить из тех заявлений, которые делал Трамп как в ходе предвыборной кампании, так и после ее завершения, ожидать оптимистичного вряд ли чего-то стоит. Имеется в виду, что если он будет следовать своим заявлениям, то это неминуемо приведет к торговым войнам, от которых пострадает не только Китай, но и сами США.

Уже проводилось даже исследование, был снят ролик о том, что произойдет с американской экономикой, если все обещания Трампа воплотятся в жизнь. То есть ничего хорошего, если быть кратким. И касается это, тем более, Китая, учитывая, что США тоже очень сильно зависят от Китая, они являются крупнейшим покупателем китайских товаров. Их дешевизна также привлекает.

То есть, условно говоря, если он будет следовать хоть части своих заявлений, переносить обратно производство американских корпораций, товаров, которые находятся в Китае, то приведет это, как минимум, к повышению значительному цен внутри страны, что, я уверен, не вызовет большого оптимизма и поддержки у граждан США.

А Китай – это все-таки, не хотелось бы сравнивать с другой страной, потому что Китай является главным претендентом и соперником США на глобальное лидерство и по экономическим показателям стремительно его догоняет, я имею в виду по покупательной способности, то, конечно, канальность обязана будет снизится, и стороны сядут за стол переговоров.

А у Трампа, скажем, эпатажное поведение относительно Китая связано с тем, что он готовит почву для переговоров, чтобы получить хоть какое-то психологическое преимущество. Как он говорил: я хочу, чтобы никто не знал, о чем мы думаем, эффект неожиданности, вот с этим связано. Поэтому, я думаю, будут переговоры, сложный период, какие-то шаги, безусловно, Трамп сделает.

Но Китай – это не та страна, которая позволит наносить ущерб своим национальным интересам и даже имиджу и сразу будет жесткая реакция, после которой уже стороны поймут, я имею в виду американскую, что это может привести к неэффективным значительным последствиям для США, и сядут за стол переговоров.

Можем делать какие-то прогнозы об определенных шагах относительно его обещаний?

– Во-первых, все свои обещания он не в состоянии выполнить, даже подсчитывали – это приведет не к росту, как он обещал, а к диаметрально противоположным результатам.

Конечно, все его заявления громкие, скандальные, это, в первую очередь, было направлено, чтобы выиграть выборы. И сейчас, учитывая, что он все-таки ограничен и Конгрессом, который будет давать соглашение, я имею в виду, в первую очередь, реформ внутри страны. И, главное, смету будет утверждать Конгресс и финансирование. Поэтому он уже не сможет себе позволить делать подобные заявления и, тем более, реализовывать их на практике настолько вольготно и фривольно, как он позволял себе в ходе предвыборной кампании.

Мы можем говорить о модели отношений с Украиной? Чего ждать?

– Украина точно не является главным приоритетом Трампа. Я думаю, сейчас, постепенно его вводят в курс дела Украины, специфики и сложности проблемы украино-российского конфликта.

Украина не является внешним политическим приоритетом сейчас. Сначала он, конечно, будет реализовывать свои предвыборные обещания, часть из них, которые легко реализовать. Имеется в виду внутри страны, это будет его первой целью. А на внешней политической арене относительно Украины каких-то резких шагов в первые месяцы не стоит ожидать.

Сейчас у него будет приоритет все-таки Сирия, и там как они будут уже договариваться с Путиным по этому поводу. Я уверен, что Украина будет привязана к этому вопросу со стороны, в первую очередь, российской стороной.

Будут появляться информационные вбросы, эти планы Киссинджера и прочее. Это, на самом деле, уже идет зондаж вариантов решения проблемы, общественного, экспертного мнения как внутри страны, так и за рубежом.

То есть можно подождать, потому что мы не ко времени?

– Времени, на самом деле, очень мало у украинской стороны налаживать отношения с новой администрацией, учитывая негативный багаж предвыборной кампании, я имею в виду и скандал с Манафортом.

Времени у украинской стороны, на самом деле, нет. Сейчас по всем каналам необходимо налаживать контакты с новой администрацией, чтобы соответствующие нормальные позиции были тогда, когда дойдет дело до украинского вопроса.

Ранее дипломат Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что жесткие требования возвращения в США ряда послов отражают всю ненормальность, которая сейчас царит в стране относительно передачи власти от Обамы Трампу.

А эксперт-международник Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что Украина потеряет ценного союзника, когда Байден уйдет с поста вице-президента США.