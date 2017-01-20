Концерт в честь предстоящей инаугурации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в полномочия в пятницу, прибыл в четверг на концерт в честь предстоящей инаугурации.

Концерт проходит в центре Вашингтона. У мемориала Линкольна оборудована сцена, на которой выступают популярные американские исполнители и актеры, а также военные оркестры. Многочисленные зрители, в числе которых много высокопоставленных гостей, сидят на местах вдоль Национальной аллеи.

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Трамп вместе с супругой Меланией появился в колоннаде мемориала Линкольна под песню Heart of stone ("Каменное сердце") британской группы Rolling Stones. Романтичный текст этой песни вряд ли соответствовал моменту (она начинается словами "Я знал так много девушек и многих заставил плакать…"), но выбор объясним с учетом того, что записи этой группы сопровождали все предвыборные выступления политика.

Пара подошла к статуе президента США Авраама Линкольна, Трамп по-военному отдал ему честь. Затем супруги поприветствовали зрителей. Избранный президент победно поднял руку, сжатую в кулак, затем вместе с Меланией проследовал к своему месту за пуленепробиваемым стеклом. Там их уже ждали члены семьи Трампа. Затем концерт продолжился.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.