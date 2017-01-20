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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский, Дмитрий Злодорев. Дональд Трамп в пятницу вступит в должность президента США на церемонии инаугурации возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Трамп станет 45-м главой американского государства. Бизнесмен-миллиардер неожиданно победил на выборах президента в ноябре 2016 года. На церемонии будут присутствовать семья Трампа, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

День инаугурации Трамп начнет с богослужения в храме святого Иоанна. Эта епископальная церковь расположена напротив Белого дома, и традиция посещать ее перед вступлением в должность у будущих президентов США сложилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее во время пребывания в должности.

Трамп вместе с будущим вице-президентом Майком Пенсом и членами семей отправится в церковь в 8.30 утра (15.30 по Киеву). Через час после этого они приедут в Белый дом, где для них будет устроено чаепитие. После этого Обама и Трамп вместе поедут на церемонию инаугурации.

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На 11.30 местного времени (18:30 по Киеву) запланировано начало церемонии приведения к присяге, которая пройдет на Западной лужайке Капитолия. Ровно в полдень (19 по Киеву) Трамп принесет присягу, которая состоит из 35 обязательных слов и четырех необязательных ("Да поможет мне Бог"). Приведет Трампа к присяге главный судья Верховного суда Джон Робертс.

После нее Трамп выступит с инаугурационной речью, которая продлится около 25 минут.

Далее настанет черед парадов и балов. В 13.00 ‪Трамп, Пенс и их родные посетят торжественный обед с членами конгресса, в 15.00 они будут наблюдать за инаугурационным парадом около Белого дома. Наконец, в 19.00 главные участники торжеств посетят Бал свободы в Вашингтонском выставочном центре, после чего отправятся на Военный бал в Национальном музее градостроительства.‬

Обама с семьей по традиции покинет Капитолий после церемонии инаугурации на вертолете. В последний раз пересев на борт номер один, Обама отправится во Флориду в отпуск.

Отметим, что пока в Вашингтоне проходят концерты в честь предстоящей инаугурации, противники нового главы Белого дома организовывают массовые акции протеста и митинги. Акции протеста начались в США уже на следующий день после выборов, на которых победил Трамп. Беспорядки прокатились по крупным городам по всей стране.

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По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации Трампа ожидается более 350 тысяч протестующих.