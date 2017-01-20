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    Дональд Трамп. Интересные факты из жизни 45-го президента США

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (518)

    (обновлено: )146
    Один из самых неординарных американских политиков за последние 100 лет, республиканец Дональд Трамп вступает в пятницу в должность главы Соединенных Штатов Америки. Самые интересные факты из его жизни - в инфографике РИА Новости Украина.
    Дональд Трамп. Интересные факты из жизни 45-го президента США. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Эксцентричный миллиардер, внесистемный политик без опыта работы на выборных должностях и борец с "коррумпированной системой" Дональд Трамп сенсационно сумел победить на выборах в ноябре 2016 года кандидата от Демократической партии, бывшую первую леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

    Трамп, вероятность победы которого большинство экспертов оценивали в диапазоне от 0% до 35%, смог провернуть, пожалуй, самую выгодную и самую масштабную сделку в своей жизни – с американскими избирателями.

    Ни возраст Трампа (в 70 лет он стал самым старым избранным президентом), ни его миллиарды (он стал самым богатым главой государства), ни окружавшие политика скандалы не смутили граждан. Они поверили, что именно он "снова сделает Америку великой".

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