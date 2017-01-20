Трампа и зрелищ: концерт, посвященный инаугурации нового президента США

У мемориала Линкольна в центре Вашингтона прошел концерт, посвященный предстоящей инаугурации Дональда Трампа, на котором выступили популярные американские исполнители и актеры, а также военные оркестры.
Трамп вместе с супругой Меланией появился в колоннаде мемориала Линкольна под песню Heart of stone ("Каменное сердце") британской группы Rolling Stones. Романтичный текст этой песни вряд ли соответствовал моменту (она начинается словами "Я знал так много девушек и многих заставил плакать…"), но выбор объясним с учетом того, что записи этой группы сопровождали все предвыборные выступления политика.
Пара подошла к статуе президента США Авраама Линкольна, Трамп по-военному отдал ему честь. Затем супруги поприветствовали зрителей. Избранный президент победно поднял руку, сжатую в кулак, затем вместе с Меланией проследовал к своему месту за пуленепробиваемым стеклом. Там их уже ждали члены семьи Трампа. Затем концерт продолжился.