наверх
20.01.201713:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Трампа и зрелищ: концерт, посвященный инаугурации нового президента США

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (518)

    (обновлено: )183
    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Избранный президент США Дональд Трамп выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне
    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Сотрудники службы безопасности во время концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Люди перед началом концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Выступление группы 3 Doors Down во время концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Люди во время концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Люди во время концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Девушка во время концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Люди перед началом концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Горожанка перед началом концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Избранный президент США Дональд Трамп выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне
    Избранный президент США Дональд Трамп выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт, посвященный инаугурации Д.Трампа
    Салют во время концерта, посвященного инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Мусор во ЛьвовеИ снова мусор: Львов утопает в бытовых отходах13:09 20.01.2017
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слезОбрушение здания в Тегеране: спасатели не скрывают слез10:33 20.01.2017
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 годаОУН, "Белый молот" и "Правый сектор" vs полиция и Нацгвардия: потасовка в Киеве09:58 20.01.2017
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидентаСмертельный наезд на пешеходов в Мельбурне: место инцидента08:30 20.01.2017
    Инаугурация президентов СШАИнаугурация президентов США. Как это было05:07 20.01.2017
    Италия: землетрясение и сход лавиныКатастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины20:37 19.01.2017
    Крещенские купания в КиевеФотоитоги 19 января: Крещение, лавина в Италии, рухнувшая высотка в Иране19:00 19.01.2017
    Служба Онуфрия на КрещениеМитрополит Онуфрий на Крещение освятил воды Днепра в Киеве16:33 19.01.2017
    Крещенские купания в КиевеКрещение: купание по-киевски15:05 19.01.2017
    Все фотоленты
    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне.

    У мемориала Линкольна в центре Вашингтона прошел концерт, посвященный предстоящей инаугурации Дональда Трампа, на котором выступили популярные американские исполнители и актеры, а также военные оркестры.

    Концерт в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Видео
    Канал на Youtube Голос Америки
    Концерт в честь предстоящей инаугурации Трампа

    Трамп вместе с супругой Меланией появился в колоннаде мемориала Линкольна под песню Heart of stone ("Каменное сердце") британской группы Rolling Stones. Романтичный текст этой песни вряд ли соответствовал моменту (она начинается словами "Я знал так много девушек и многих заставил плакать…"), но выбор объясним с учетом того, что записи этой группы сопровождали все предвыборные выступления политика.

    Пара подошла к статуе президента США Авраама Линкольна, Трамп по-военному отдал ему честь. Затем супруги поприветствовали зрителей. Избранный президент победно поднял руку, сжатую в кулак, затем вместе с Меланией проследовал к своему месту за пуленепробиваемым стеклом. Там их уже ждали члены семьи Трампа. Затем концерт продолжился.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки