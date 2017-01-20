Инаугурация Трампа: в торжествах участвуют больше 2 млн человек - Одарченко

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Сегодня в Штатах "день инаугурации". Именно 20 января принимают присягу все президенты Америки, начиная с 1933 года, когда внесли соответствующее изменение в конституцию США. Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится сегодня в полдень (около 19:00 по киевскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы. Торжества обойдутся примерно в $200 миллионов.

Как будет происходить церемония и связанные с ней мероприятия, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала с места событий политтехнолог Екатерина Одарченко.

"У американцев есть талант организовывать мероприятия инаугурации, я напомню, это мероприятия, в которых принимает участие больше двух миллионов человек, которые специально приезжают — как сторонники президента, так и те люди, которые хотят выразить иную позицию, или просто интересуются политической жизнью в Америке. Соответственно, Центральная аллея, то есть это вся территория от Капитолия к мемориалу Линкольна, это больше четырех километров, является частью зоны инаугурации. Организовано очень качественно, потому что вы не стоите в пробках", — рассказала Одарченко.

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Ранее СМИ сообщали, что новый президент США Дональд Трамп намерен подписать первые исполнительные указы уже в день инаугураци. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.