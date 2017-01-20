За ужин с Трампом платили до 300 тыс долларов - Одарченко

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Сегодня в Штатах "день инаугурации". Именно 20 января принимают присягу все президенты Америки, начиная с 1933 года, когда внесли соответствующее изменение в конституцию США. Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится сегодня в полдень (около 19:00 по киевскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы. Торжества обойдутся примерно в $200 миллионов.

Как в США проходят связанные с инаугурацией мероприятия, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала с места событий политтехнолог Екатерина Одарченко.

"Накануне вечером проходило одно из самых дорогих по стоимости билета мероприятие, это был ужин с Дональдом Трампом для тех людей, которые инвестировали в избирательную кампанию — в его избирательную кампанию, в избирательную кампанию Республиканской партии, ближайшего окружения, и тех, кто мог себе позволить 100-300 тысяч долларов вклада в подобный ужин. То есть в Америке — все капиталистически, и даже те украинцы, которые получили, допустим, приглашения, они должны внести определенный взнос за участие в ужине", — поделилась политтехнолог.

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Ранее СМИ сообщали, что новый президент США Дональд Трамп намерен подписать первые исполнительные указы уже в день инаугураци. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.