CNN попытался назвать преемника Трампа на случай его убийства на инаугурации

Согласно конституции США, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей. За ним следует временный председатель сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря, отмечает телевещатель.

В связи с этим автор сюжета рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента, а также высших лиц конгресса США.

В случае с пятничной инаугурацией в Вашингтоне ситуация еще более сложная. К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия – в том числе госсекретарь Джон Керри. Но выдвинутый Трампом кандидат на этот пост – Рекс Тиллерсон – пока не утвержден в должности сенатом.

Поэтому в полдень 20 января обязанности главы Госдепартамента США начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник (designated survivor) – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Однако и этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще никого из нее не утвердил. Им будет кто-то из администрации Обамы, отмечает CNN.

В качестве примера ситуации с дежурным преемником CNN приводит одноименный сериал Designated Survivor (на русском известен как "Преемник", "Последний кандидат", "Назначенный преемник") телеканала ABC. В центре сюжета — невлиятельный член правительства Томас Киркман, "назначенный уцелеть", который после гибели президента и его основных преемников замещает должность президента США.

Напомним, ранее Трамп вступил в перепалку с репортером CNN, отказавшись дать последнему возможность задать вопрос на пресс-конференции. "Вы — это фальшивые новости!" — заявил Трамп.

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