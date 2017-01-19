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    CNN попытался назвать преемника Трампа на случай его убийства на инаугурации

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (496)

    (обновлено: )22602
    Телеканал CNN подготовил сюжет о том, кто унаследует президентские полномочия в случае убийства избранного американского лидера Дональда Трампа во время инаугурации в пятницу.
    канал CNN в YouTube

    Согласно конституции США, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей. За ним следует временный председатель сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря, отмечает телевещатель.

    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Трампа

    В связи с этим автор сюжета рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента, а также высших лиц конгресса США.

    В случае с пятничной инаугурацией в Вашингтоне ситуация еще более сложная. К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия – в том числе госсекретарь Джон Керри. Но выдвинутый Трампом кандидат на этот пост – Рекс Тиллерсон – пока не утвержден в должности сенатом.

    Поэтому в полдень 20 января обязанности главы Госдепартамента США начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

    Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник (designated survivor) – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson TPX IMAGES OF THE DAY
    Позвони мне, позвони. Разговор-призрак Порошенко и Трампа

    Однако и этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще никого из нее не утвердил. Им будет кто-то из администрации Обамы, отмечает CNN.

    В качестве примера ситуации с дежурным преемником CNN приводит одноименный сериал Designated Survivor (на русском известен как "Преемник", "Последний кандидат", "Назначенный преемник") телеканала ABC. В центре сюжета — невлиятельный член правительства Томас Киркман, "назначенный уцелеть", который после гибели президента и его основных преемников замещает должность президента США.

    Напомним, ранее Трамп вступил в перепалку с репортером CNN, отказавшись дать последнему возможность задать вопрос на пресс-конференции. "Вы — это фальшивые новости!" — заявил Трамп.

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