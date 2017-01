В сети появился список выступающих на инаугурации Трампа

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Команда избранного президента США Дональда Трампа обнародовала список выступающих на его инаугурации, которая состоится в пятницу 20 января, сообщает информационный портал West Wing Reports.

Как стало известно, на инаугурации Трампа выступит американская рок-группа 3 Doors Down, исполнители кантри-музыки Тоби Кит, Ли Гринвуд, Тим Рашлоу, R&B и соул-певица Крисетт Мишель, музыкальная кантри-группа Big&Rich, поп-певец Тони Орландо, группы The Frontmen of Country и The Piano Guys.

Также в списке выступающих значится юная певица-сопрано, ставшая знаменитой после выступления на телепередаче America's Got Talent Джеки Иванко, основанный в 1925 году в Сент-Луисе нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes, мормонский храмовый хор Mormon Tabernacle Choir, R&B певец Сэмюэль Дэвид Мур, исполнитель госпелов Трэвис Грин, диджей Ravidrums и музыкальный коллектив Talladega College Tornado Marching Band.

Ранее член команды Трампа сообщил каналу CNN о решении не приглашать известного рэпера Канье Уэста, выразившего избранному президенту свою поддержку. Трамп в декабре принял Уэста в своей резиденции в Нью-Йорке.

Пользователи соцсетей отметили отсутствие в списке знаменитых исполнителей.

В инаугурации предшественника Трампа Барака Обамы в 2013 году приняли участие певицы Бейонсе и Келли Кларксон. В 2009 году по случаю первой инаугурации Обамы в Вашингтоне состоялся большой концерт с участием Бейонсе, Джона Бон Джови, Шакиры, Брюса Спрингстина, U2, Стиви Уандера и других. На мероприятии также выступили знаменитые актеры, включая Тома Хэнкса и Сэмюэла Л. Джексона.