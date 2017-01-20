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    Инаугурация Трампа: ожидается около 1 млн зрителей

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (531)

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    Как сообщается, на церемонии приведения к присяге Дональда Трампа как 45 президента США, а также на инаугурационном параде и балах будет до 1 миллиона человек.
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует спикера Палаты представителей Пола Райана и других гостей приема и ужина перед инаугурацией
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Около 1 миллиона зрителей ожидается на мероприятиях по случаю инаугурации нового президента США Дональда Трампа, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

    Избранный президент Дональд Трамп приветствует гостей приема и ужина перед инаугурацией в Вашингтоне
    REUTERS Jonathan Ernst
    Обеды, ужины и танцы. Как проходит инаугурация Трампа

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    "Если вы собираетесь приезжать в Вашингтон, то будьте готовы к тому, что на церемонии приведения к присяге Дональда Трампа как 45 президента США, а также на инаугурационном параде и балах будет до 1 миллиона человек. Кроме того, запланировано несколько демонстраций", — сообщило издание.

    Инаугурация Трампа начнется в Вашингтоне через несколько часов.

    Ранее СМИ сообщали, что новый президент США Дональд Трамп намерен подписать первые исполнительные указы уже в день инаугураци. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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