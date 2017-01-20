Инаугурация Трампа: ожидается около 1 млн зрителей

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Около 1 миллиона зрителей ожидается на мероприятиях по случаю инаугурации нового президента США Дональда Трампа, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

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"Если вы собираетесь приезжать в Вашингтон, то будьте готовы к тому, что на церемонии приведения к присяге Дональда Трампа как 45 президента США, а также на инаугурационном параде и балах будет до 1 миллиона человек. Кроме того, запланировано несколько демонстраций", — сообщило издание.

Инаугурация Трампа начнется в Вашингтоне через несколько часов.

Ранее СМИ сообщали, что новый президент США Дональд Трамп намерен подписать первые исполнительные указы уже в день инаугураци. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.