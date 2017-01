Трамп на инаугурации станцует с супругой под Фрэнка Синатру

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В ходе церемонии инаугурации нового президента США Дональд Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме, сообщает газета Telegraph.

Ранее сообщалось, что канадско-американский певец и автор песен Пол Анка согласился выступить на церемонии инаугурации с измененной версией хита "My Way", написанного им для Фрэнка Синатры. Однако сам певец опроверг эту информацию, объяснив свой отказ несоответствием графиков. "Избранный президент (США – ред.) является моим другом уже 50 лет. Мы говорили по поводу этого (выступления певца на инаугурации – ред.). "My Way" – его любимая песня. Но дело в том, что я уже два года борюсь за получение опеки над моим сыном Итаном, теперь у нас поменялся график, и я не смогу сделать этого", — сообщил Анка.

Выбор песни Трампом, а также его инаугурацию прокомментировала внучка Фрэнка Синатры Нэнси. "Просто вспомните первую строчку песни", — сказала она. "Первая строчка – и сейчас в конце пути", — пишет издание.

Также на инаугурации выступят the Silhouettes, the Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson и Lexi Walker.

Напомним, на инаугурации Трампа ожидается около 1 млн зрителей.