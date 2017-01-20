наверх
20.01.201716:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп на инаугурации станцует с супругой под Фрэнка Синатру

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (531)

    (обновлено: )10120
    На инаугурации Дональда Трампа хит Фрэнка Синатры исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме. Также выступят the Silhouettes, the Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson и Lexi Walker.
    Меланья Трамп
    facebook.com/Melania-trump-1970

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В ходе церемонии инаугурации нового президента США Дональд Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме, сообщает газета Telegraph.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация Трампа, или Выездное заседание Рады в Вашингтоне

    Ранее сообщалось, что канадско-американский певец и автор песен Пол Анка согласился выступить на церемонии инаугурации с измененной версией хита "My Way", написанного им для Фрэнка Синатры. Однако сам певец опроверг эту информацию, объяснив свой отказ несоответствием графиков. "Избранный президент (США – ред.) является моим другом уже 50 лет. Мы говорили по поводу этого (выступления певца на инаугурации – ред.). "My Way" – его любимая песня. Но дело в том, что я уже два года борюсь за получение опеки над моим сыном Итаном, теперь у нас поменялся график, и я не смогу сделать этого", — сообщил Анка.

    Выбор песни Трампом, а также его инаугурацию прокомментировала внучка Фрэнка Синатры Нэнси. "Просто вспомните первую строчку песни", — сказала она. "Первая строчка – и сейчас в конце пути", — пишет издание.

    Также на инаугурации выступят the Silhouettes, the Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson и Lexi Walker.

    Напомним, на инаугурации Трампа ожидается около 1 млн зрителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Обама приветствует Трампа и его супругу в Белом доме
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны