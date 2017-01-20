Украина: от Давоса до Трампа. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Мир становится другим: меняются центры силы, в скором времени начнут образовываться новые коалиции и региональные союзы. США не выдержали бремени единственной сверхдержавы, внешняя политика Америки будет меняться. В то же время у Европы и Запада в целом есть страхи относительно Украины, что наша страна может поменять свой курс и договориться с Москвой. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в редакции РИА Новости Украина.

Новый мировой порядок

Мир с избранием в Белый дом Дональда Трампа меняется — об этом говорят на всем земном шаре. По мнению политолога Алексея Якубина, сейчас мир стоит на развилке, пытается понять: это кризис в системе или система в кризисе? Если это кризис в системе, она просто перейдет в другую фазу. А если система в кризисе — тогда возникает ключевой вопрос, какой будет следующая система.

"Все чаще звучат голоса, что мы уходим из мира, который видели на протяжении минувших 20 лет", — отметил эксперт, добавив, что сами участники этого процесса, ведущие политики не всегда понимают, куда пришел мир и что будет происходить в нем дальше.

Новый порядок в мире действительно начинает формироваться, но не стоит недооценивать инерционных вещей, которые сыграют достаточно важную роль, заявил политолог, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Через пару-тройку лет очертятся контуры (нового мира). Америка останется Америкой — единственным глобальным игроком, способным на самостоятельные шаги и решения. Россия останется Россией, поскольку она ближе к нам, чем Америка. Китай, возможно, станет еще щире, китайцев в мире станет еще больше", — сказал эксперт.

В то же время, продолжил он, уже сейчас можно прогнозировать, что усилится роль региональных игроков и отдельных стран, которые являются региональными игроками-лидерами или претендуют на роль региональных лидеров, или региональных союзов.

"Вместе с тем, таких стран — посудных лавок, в которых Америка могла вести себя, как слон из известной пословицы, станет меньше. Америка останется Америкой, но при Трампе, очевидно, будет в большей степени думать о взаимодействия с региональными игроками и с союзами региональных игроков. Вот, например, по Сирии уже наметился союз России и Турции", - сообщил Рудяков.

Украина же, считает политолог, можно спокойно относиться к происходящим в мире изменениям.

"Наше место — 150-ое…. Для нас весь этот процесс и его результаты будут означать дальнейшую периферизацию, то есть наш откат еще дальше на перифирую мировой политики. И увеличение степени нашей жертвенности. То есть мы все время страдали от чьих-то усилий, и будем страдать дальше. Только стонать тише. Или стонать будем громче, а слышать нас будет тише", — сказал Рудяков, добавив, что мы, "как глубокая периферия, можем спокойной относиться к мировым проблемам".

Место Украины в "новом мире"

Другая важнейшая тема недели — традиционный экономический форум в Давосе. В этом году он во многом стал событием под знаком "анти-Трампа", считает Алексей Якубин: участники форума были в ужасе от осознания того, что мир становится другим, новым, но каким — этого еще не понимают.

Очевидно, заявил политолог, что США не справляются с ролью ключевой державы.

"Очевидно, что новый мировой порядок уже не может быть построен на одной сверхдержаве, единого гегемона, который будет иметь по всему миру свои интересы. Такой ситуации приходит конец", — сказал эксперт, отметив, что "мы видим возвращение к порядку 1914 года, когда были разные коалиции стран".

Ключевые обсуждения в Давосе так или иначе строились на фоне того, как Трамп смог стать президентом, как смог произойти Brexit, продолжил Якубин. По его мнению, уже определился "круг лидеров антитрамповского мира, и им станет, видимо, Китай", о чем говорит и первый в истории приезд китайского лидера, председателя КНР Си Цзиньпина в Давос.

"Главное открытие, главное обсуждение — что делать в мире, где президентом стал Трамп. Что делать, если Трамп будет действительно реализовывать то, что он хотел реализовать: и выход из части договоров, связанных со свободной торговлей, и сокращение финансовой помощи со стороны США другим странам.

Очевидно, что этот вопрос затронет и Украину. Часть программ, запущенных Госдепом, будет продолжать действовать, но часть программ и новые программы будут меняться. И будет изменение повестки дня. Если Вашингтон не будет больше продвигать идею распространения демократии (в вашингтонском понимании), то очевидно, что это затронет и Украину", — сказал Якубин.

Говорим о ценностях и не соблюдаем их?

Павел Рудяков посмотрел на Давос-2017 "с точки зрения нашего украиноцентризма".

"Порошенко поехал туда, к Пинчуку не зашел, но у него программа такова, что он просто физически не успевал зайти к Пинчуку. Программа очень обширная. И никогда наш МИД не мог такую программу подготовить: такие интервью таким изданиям, такие встречи… То, что они пусты по содержанию — из них ничего не будет — это другой разговор. То, что в интервью говорятся вещи, которых лучше не говорить — это другой разговор. Но мы теперь реально в Давосе видим, как начала работать эта лоббистская компания. Вот результат работы. Порошенко там — как гвоздь программы", - заявил эксперт.

Также он прокомментировал заявления замглавы Администрации президента Константина Елисеева, где тот рассказал, почему Порошенко не пошел на завтрак к Пинчуку.

"Елисеев говорит — мы против всяких компромиссов, поэтому не пошли к этому мерзавцу (Пинчуку). Но как мы можем быть против компромиссов? Компромисс — это одна из фундаментальных основ демократии и европейских ценностей. Как Петр Алексеевич сказал, мы уже больше ценим и любим европейские ценности, чем сами европейцы. А компромисс — одна из ценностей, но мы не будем никакой компромисс рассматривать", — отметил политолог.

В целом же, резюмировал Рудяков, интерес к Украине падает, динамика идет вниз, а в региональных раскладах мы превратились в объект политики.

"Порошенко понял, что его в значительной мере обманули"

По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортника, несмотря на все активности президента и команды Пинчука, "украинский вопрос" в Давосе даже не присутствовал на повестке дня, "Украина была не интересна".

"Интервью и встречи с Порошенко обсусловлены не только уважением к нему, а и страхом мировых, европейских стран. Эти страхи появились на фоне невыполнения элитами своих обязательств перед Порошенко: обещали безвиз, зону свободной торговли, которая будет способствовать развитию экономики, оружие, говорили о плане Маршалла на 50 миллиардов… Ничего этого нет.

На фоне того, что они "кинули", обманули Порошенко, все боятся, что Порошенко может предать, поменять свой политический курс, найти понимание с Москвой и страну может начать постепенно относить в другую сторону", — сказал политолог.

Для европейцев же, добавил он, это будет означать поражение всей их внешней политики как минимум последнего десятилетия в отношении Восточной Европы.

"(Вице-президент США Джо) Байден приезжал для этого же. Порошенко пытаются оставить в зоне своего влияния, взамен ничего не предоставив, оставив его с огромным антирейтингом и множеством врагов президента внутри страны…. Порошенко понял, что его в значительной мере обманули", — заявил Бортник.

"Во всем виноват МВФ"

Большой резонанс на неделе вызвала и публикация ряда положений из меморандума Украины с МВФ — условного списка требований, того, что Украине нужно выполнить, чтобы получить новый транш.

Алексей Якубин призвал не обманываться, "что это только злой Международный валютный фонд выдвигает такие вещи".

"На самом деле, этот меморандум готовился в том числе при участии украинских политиков. Другое дело, что так популярная у наших политиков идея сбрасывать ответственность на международные институции продолжает работать", — сообщил политолог.

Эксперт предположил, что правительство готовит украинцев к восприятию некоторых идей из этого меморандума. В целом же, "вопрос предоставления следующего транша — под очень большим вопросом": МВФ наверняка возьмет паузу.

Правительство само выбирает, каким путем идти к намеченным показателям

МВФ не устанавливает антисоциальных требований — он устанавливает параметры, которых страна должна достичь, и под эти параметры он дает кредиты, заявил Руслан Бортник. Эти параметры — бюджетный дефицит, курс национальной валюты и т. д. — макроэкономические показатели.

"А уже национальные правительства во всех странах определяют, как им достигать этих параметров. Поэтому все антисоциальные инициативы, которые касаются повышения тарифов, пенсионной реформы — это придумки, инициативы украинского правительства.

Просто одни национальные правительства достигают требований МВФ путем развития экономики, инфраструктурных вложений, борьбы с теневым сектором экономики, а украинское правительство достигает этого путем поднятия тарифов ЖКХ, повышения пенсионного возраста. Каждый идет по тому пути, по которому ему позволяют идти", — сказал политолог.

"Ярмарка тщеславия" и задел на будущее

Не могли обойти вниманием эксперты и тему инаугурации Дональда Трампа — около 100 украинских политиков полетели в Вашингтон. Посещение не было бесплатным — билеты продавались по цене от 60 долларов до 300 тысяч условных единиц.

Алексей Якубин назвал такой "десант" украинских политиков в Вашингтон "ярмаркой тщеславия, желанием быть на стороне сильного".

"Даже те, кто раньше говорил, что никогда Трамп не будет президента, они уже едут показать, что "они с Трампом", - отметил он, добавив, что для администрации Трампа вопрос Украины не будет приоритетным, в целом ключевых переговоров по Украине стоит ожидать через несколько недель, а курс Трампа по Украине будет определяться уже весной.

По мнению Павла Рудякова, украинские политики полетели в американскую столицу, чтобы потом иметь возможность сообщить, что они там были: это, уверен политолог, может быть важно для "дальнейших движений во внутриукраинской политике".

А Руслан Бортник заявил, что если бы все заплатившие за билеты на инаугурацию скинулись, то на эти деньги можно было построить новую больницу или вылечить десятки тысяч людей.

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Порошенко, разговоры и пустота

Павел Рудяков обратил внимание на еще одну тему, на фоне громких событий недели оставшуюся практически незамеченной.

"Китайский поезд, который приехал в Лондон. Как завтрак Пинчука без нас, так и поезд китайский — "Новый шелковый путь", без нас. Доехал за 18 суток.

Китайцы говорят — долго, мы немножко подремонтируем Транссиб, чтобы поезда быстрее гоняли, и в две недели будем укладываться. А мы 15,5 суток гнали до китайской границы и там остановились. А назад вернулись, по-моему, через 3 месяца.

Вот встретился Петр Алексеевич с председателем Си (Цзиньпином) в Давосе. Вот они переговорили. Что у нас от этого, поезд быстрее доехал по новому альтернативному "Шелковому пути", который мы предложили? Вот вам вся внешняя политика. Там встретился, лоббистская контора организовала, сфотографировались, переговорили, разошлись. Дал интервью, вернулся домой, все анализируют — там нечего анализировать, пустота. А экономический проект, который был выгоден для нас, — мы остались без него", — подытожил политолог.