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    Инаугурация Дональда Трампа в цифрах

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (531)

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    Дональд Трамп вступит в пятницу в должность президента США на церемонии инаугурации возле здания Капитолия в Вашингтоне. Он станет 45-м главой американского государства. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Инаугурация Дональда Трампа в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп неожиданно победил на выборах президента в ноябре 2016 года. На церемонии будут присутствовать семья Трампа, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    Обама с семьей по традиции покинет Капитолий после церемонии инаугурации на вертолете. В последний раз пересев на борт номер один, Обама отправится во Флориду в отпуск.

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