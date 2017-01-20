Инаугурация Дональда Трампа в цифрах

Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп неожиданно победил на выборах президента в ноябре 2016 года. На церемонии будут присутствовать семья Трампа, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Обама с семьей по традиции покинет Капитолий после церемонии инаугурации на вертолете. В последний раз пересев на борт номер один, Обама отправится во Флориду в отпуск.

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