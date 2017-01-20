Вашингтон перед инаугурацией Трампа: Капитолий и Пенсильвания-авеню

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

Возле Капитолия и на Пенсильвания-авеню уже собирается публика. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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