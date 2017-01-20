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    Вашингтон перед инаугурацией Трампа: Капитолий и Пенсильвания-авеню

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (541)

    (обновлено: )6610
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    ANDREW GOMBERT / POOL / AFP
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Joshua LOTT / AFP
    Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Paul J. Richards / AFP
    Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Mandel NGAN / AFP
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Paul J. Richards / AFP
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа
    Rob Carr / POOL / AFP
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Paul J. Richards / AFP

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    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда Трампа

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

    Возле Капитолия и на Пенсильвания-авеню уже собирается публика. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

    А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

    Смотрите также: Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

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