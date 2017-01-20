Порошенко: Украина рассчитывает на сотрудничество с администрацией Трампа

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил президент Петр Порошенко.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", — сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что "незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН".

Глава государства отметил, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, является чрезвычайно важным для Украины и глобальной безопасности", — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.

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