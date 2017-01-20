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    Трамп поблагодарил Обаму за помощь в передаче власти

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (552)

    (обновлено: )24
    Новый президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационных торжеств выразил благодарность Бараку и Мишель Обаме и отметил, что "они были великолепны".
    Обама и Трамп покидают Белый дом
    скриншот RT / YouTube

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в пятницу в своей инаугурационной речи поблагодарил своего предшественника Барака Обаму за помощь в осуществлении процесса передачи власти.

    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
    канал RT в YouTube
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция

    "Мы благодарны президенту Обаме и первой леди за отличную работу при передаче власти. Они были великолепны", — сказал Трамп.

    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

    В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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    Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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